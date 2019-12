Vaikeakaan raudanpuute ei kaikilla näy heti hemoglobiinissa – Miksi ferritiiniarvojen mittaaminen jakaa läärärikunnan?



– On kuitenkin tilanteita, joissa ferritiiniarvo ei nouse, vaikka potilas saisi maksimimäärän rautaa suun kautta. On myös henkilöitä, jotka saavat esimerkiksi pahoja vatsaoireita suun kautta otettavasta raudasta.

– Minulle on täysin käsittämätöntä, jos julkisella puolella ei tehdä ferritiinitutkimuksia, vaikka tiedetään ferritiinimittauksen olevan paras raudanpuutteen osoittaja. On täysin vastuutonta jättää potilaat tutkimatta ja väittää tutkimusta vain muoti-ilmiöksi, Soppi sanoo.

Yksi syydiagnosoimattomuuteen Sopin mukaan on se, etteivät kaikki lääkärit välttämättä usko raudanpuutteeseen ilman anemiaa eli hemoglobiinin laskua. Varsinkaan julkisella puolella ferritiinin eli rautavarastoarvon mittausta ei välttämättä tehdä, mikäli potilaan hemoglobiini on viitearvon sisällä.

Raudanpuute ilman anemiaa on WHO:n arvion mukaan kaksi tai jopa kolme kertaa varsinaista raudanpuuteanemiaa yleisempää. Samaa mieltä on Suomen tällä hetkellä suurimman terveyspalveluyrityksen Terveystalon sisätautien erikoislääkäri, dosentti Esa Soppi.

– Kaikkein pahinta on, ettei hoidoilla ollut mitään jatkumoa. Minulla oli todennäköisesti raudanpuutosta jo ennen kuin odotin kuopustani. Silti asiaa ei tutkittu loppuun. Hoitamaton raudanpuute vaikutti myös odottamaani lapseen. Vauva tankkaa äidistä oman rautavarastonsa. Jos ei ole mistä tankata, vauva ei saa tarpeeksi rautaa, jota se tarvitsee kehittyäkseen. Se on kamala ajatus.

Emeritiusprofessori: Omille potilaille en määrää ferritiinitutkimusta

Armi Auvinen

Kliinisen hematologian ja sisätautien erikoislääkäri, emeritusprofessori Kari Remes ei ole vakuuttunut ferritiinimittausten tärkeydestä.

– Ferritiini on tarpeen määrittää silloin, kun tutkitaan anemiaa. Mitään muuta järkevää syytä ei ole. Omille potilailleni en määrää ferritiinitutkimusta, jos selvää syytä ei ole. Tästä asiasta höyrytään ihan turhaan, Remes sanoo.

Hänen mukaansa potilas voi usein toivoa ferritiinimittausta epämääräisten väsymysoireiden takia, koska väsymykselle halutaan salonkikelpoisempi selitys.

– Jos selitystä ei löydy labrakokeista, ongelman ajatellaan olevan ns. korvien välissä. Labrakokeilla haetaan hyväksyttävämpää selitystä.

Remeksen mielestä ferritiinistä on tullut yksityisille toimijoille hyvä bisnes.

– Julkisella puolella labroja ei välttämättä saa, koska verovaroilla kustannetussa hoidossa pitää miettiä, mikä on aiheellista ja mikä ei. Siellä ei mennä villitysten mukaan. On melkoinen joukko potilaita, jotka ovat silti valmiita maksamaan tällaisesta. Sellaiseen markkinarakoon on hyvä iskeä.

Remeksen mielestä lääkärien erimielisyydet asiasta johtuvat väärästä tiedosta.

– Ei ole olemassa varmaa tietoa, mitä raudanpuute ilman anemiaa tarkoittaa. Aiheesta on tehty vain harvoja tieteellisiä tutkimuksia. Kun ajatellaan hematologiaa, on tämä aihe kiinnostavuuden häntäpäässä. Tässä hoidetaan terveitä ihmisiä, hematologeilla riittää sairaitakin ihmisiä hoidettavaksi.

Suoneen annettavia rautainfuusioita on Remeksen mukaan syytä vastustaa jyrkästi.

– Se, että annetaan rautaa suoraan suoneen ilman selvää syytä, on vastoin lääkärin etiikkaa. Se on suoraan sanottuna hoitovirhe. Ei se ole sen tehokkaampaa kuin suun kautta otettavat rautatabletit.

Hän myöntää, että infuusioita tarvitaan joissain tilanteissa, esimerkiksi, jos potilaalla on suolistosairaus eikä rautaa voi antaa muussa muodossa.

– Voi olla joitain yksittäistapauksia, joissa infuusio auttaa, mutta siinä ei ole mitään järkeä, että jokaista hoidettaisiin tällä tavalla. Se on hoito, jota ei pidä antaa. On olemassa potilastarinoita, joissa väsymys on poistunut, kun rautaa on saatu suoraan suoneen. Mutta yksittäisen potilaan kokemus ei ole tieteellinen näyttö. Hoito, johon itse uskoo, auttaa, mutta silloin on väkisin aina mukana lumevaikutus.

Remeksen mukaan vakavasta raudanpuutteesta voidaan puhua silloin, kun potilaan hemoglobiiniarvot ovat hyvin alhaiset ja hänellä on syvä anemia.

– Mutta vaarallista varastoraudan puutetta ilman anemiaa ei ole olemassakaan. Vaarallista tässä ferritiinibisneksessä sen sijaan on, että on muutamia lääkäreitä, jotka korostavat tätä ongelmaa. Jostain syystä ne lääkärit löytyvät vain yksityispuolelta. Se sekoittaa sekä maallikoita että lääkäreitä, mistä on kyse.

– Jos joku haluaa maksaa privaatisti siitä, että saa haluamansa diagnoosin, niin mikäs siinä, kunhan potilasta ei altisteta humpuukille eikä hoideta väärin. Joistakin julkaisuista tälle (raudanpuutteelle ilman anemiaa) saattaa löytyä tukea, mutta ei tieteelliseen näyttöön perustuvaa.