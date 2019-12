Lukijan mielipide: Reiluihin palkankorotuksiin on varaa



STTK:n pääekonomistin Patrizio Lainan laskelmien mukaan yrityksiä on tuettu 2010-luvulla 22 miljardilla eurolla. Lukuun sisältyy yhteisöveronalennus, joka heikentää julkista taloutta 1,2 miljardia euroa vuodessa, sekä kelamaksun poisto, josta yksityiset työnantajat hyötyvät 0,7 miljardia euroa vuodessa. Tämän lisäksi kiky-sopimuksen myötä sosiaalivakuutusmaksujen alennus hyödyttää yrityksiä tänä vuonna 1,7 miljardia euroa samoin kuin 24 tunnin vuosityöajan lisäys, joka on tuonut yrityksille hyötyä noin miljardi euroa vuodessa.

Ammattiliitto Pron Pohjanmaan Aluejohtokunta ihmettelee tätä ylimitoitettua yritysten suosimista. Palkansaajien reaaliansiot vastaavasti eivät ole kasvaneet tällä vuosikymmenellä käytännössä ollenkaan. Kaiken lisäksi Suomen talous on kasvanut tänä vuonna yli odotusten tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan. Hypon pääekonomistin, Juhana Brotheruksen mukaan Suomi erottuu kasvuluvuissa vahvasti edukseen muusta Euroopasta.

Kun muualla Euroopassa on tehty noin kolmen prosentin palkkaratkaisuja vuositasolla laskettuna, ollaan Suomessa vaatimassa palkanalennuksia ja palkattomien lisätuntien säilymistä. Ruotsiin verrattuna olemme noin 2 prosentin takamatkalla pelkästään kiky-sopimuksen vaikutuksesta.

Aluejohtokunnan mielestä tämä kehitys on huomioitava työehtosopimuskierroksella. Suomessa on varaa reiluihin palkankorotuksiin. Niiden aika on juuri nyt. Suomen kilpailukyvystä on lohkaistava siivu myös työntekijöiden palkkapussiin. Siitä hyötyy koko suomalainen yhteiskunta.

Ammattiliitto Pron Pohjanmaan Aluejohtokunta

Kauko Niemi