Pääkirjoitus: Lasten ja nuorten lukuinnon lasku arvioitava kunnolla – Lukemiseen vaikuttavat koulun lisäksi vanhemmat, sanomalehdet ja elämä itse



Pisa-tutkimus nosti Suomen aikoinaan koulutuksen mallimaaksi. Vuonna 2001 suomalaiset nuoret osoittautuivat maailman parhaiksi lukijoiksi. Uutinen oli hieno; nuorten kiinnostus lukemiseen ja lukutaito ovat tavoittelemisen arvoisia asioita.

Vuosituhannen alussa Suomeen alkoi Pisa-turistien tulva, kun ympäri maailmaa tultiin ihmettelemään Suomen ihmettä. Koulutusväkeä käy tutustumassa suomalaiseen koulutusjärjestelmään edelleen. Meille niin tavallinen peruskoulu ei ole välttämättä lainkaan tuttu ja tyypillinen kaikkialla maailmassa.

Hyvää koulutusta ja korkeatasoista opetusta on pidetty pitkään itsestään selvänä. Viime vuosina kouluista on kantautunut myös huolestuttavia uutisia. Opettajankoulutus kiinnostaa nuoria aiempaa vähemmän, ja lasten sekä nuorten oppimistuloksissa on parantamisen varaa. Opettajan ammattia pidetään raskaana, vaatimukset kasvavat eikä palkkaus houkuttele.

Yksi huolenaihe on jo pitemmän aikaa ollut poikien ja tyttöjen ero koulumenestyksessä, erityisesti lukutaidossa. Alueelliset ja koulukohtaisetkin erot ovat syytä ottaa huomioon. Peruskoulun ideana on ollut alusta lähtien turvata kaikille lapsille samanlaiset mahdollisuudet. Pohjoismaiseen ja suomalaiseen kouluideologiaan sopii huonosti se, jos vanhempien varallisuus, koulutustausta tai asuipaikka alkavat ratkaista lapsen tulevaisuuden ja opiskelumahdollisuudet.

Opetusministeri Li Andersson (vas.) arvioi tämän viikon Pisa-julkistuksen jälkeen, että Suomessa jokainen lähikoulu on niin hyvä, että vanhemmat voivat lähettää sinne lapsensa turvallisin mielin. Suomalaislasten lukutaito on edelleen kansainvälisesti erittäin hyvä. Suomalaiset 15-vuotiaat ovat edelleen parempia kuin eurooppalaiset nuoret keskimäärin lukemisessa, laskemisessa ja luonnontieteissä.

Kurjalta kuulostaa se, että tutkimuksen mukaan yhä useampi koululainen ei ole kiinnostunut lukemisesta. Tulosten analysoiminen vaatii tietysti syvällistä pohtimista. Lukeminen on muutakin kuin kirjojen lukemista. Nykyaika tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia viihtyä ja hankkia tietoa. Maailma yksinkertaisesti muuttuu. Esimerkki ja vanhempien lukuinto vaikuttavat paljon lapsiin ja nuoriin. Myös sanomalehdillä on työtä pohtiessaan sisältöjään ja sitä, mitä tarjottavaa niillä on nykyajan nuorille. Suuntauksesta huolimatta toivoisi, että mahdollisimman moni nuori saisi kokea lukemisen ilon.