Gallup: Perussuomalaiset ennätyslukemiin – Keskustan kannatus syöksykierteessä



Perussuomalaisten suosio on noussut uusiin ennätyslukemiin Ylen Taloustutkimuksella teettämän gallupin mukaan. Perussuomalaisia äänestäisi nyt 24,3 prosenttia kansalaisista. Se on perussuomalaisten historian paras kannattusmittauslukema.

Toiseksi suurin puolue tällä hetkellä on kokoomus, sitä äänestäisi nyt 18,6 prosenttia vastaajista. Tällä hetkellä hallituspuolueista suosituin on vihreät 13,9 prosentin kannatuksella. Pääministeripuolue SDP:n kannatus on pudonnut 13,2 prosenttiin. Keskustan kannatus on marraskuun mittauksessa 10,6 prosenttia. Vasemmistoliitto on ainoa hallituspuolue, joka on onnistunut hivenen kasvattamaan suosiotaan edellisestä mittauksesta. Vasemmistoliittoa äänestäisi 8,4 prosenttia vastaajista.

Taloustutkimus haastatteli 2 944 ihmistä. Haastattelut tehtiin 11.11.2019–3.12.2019. Puoluekantansa kerto 2064 vastaajaa. Tulosten virhemarginaali on +/-1,8 prosenttiyksikköä.

PS 24,3 % (+1,3 )

KOK 18,6 % (+1,3 )

VIHR 13,9 % (-0,3 )

SDP 13,2 % (-0,7)

KESK 10,6 % (-2,3)

VAS 8,4 % (+0,5)

RKP 3,9 % (-0,4)

KD 3,9 % (+0,7)

LIIK 1,2 % (-0,4)