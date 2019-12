Pääkirjoitus: Maakunnan yrittäjyys tuo rohkeutta muillekin – Vuoden yritystä arvostetaan muun muassa sitoutuneesta henkilöstöstä



Keski-Pohjanmaan Yrittäjien vuoden merkkitapaus on maakunnallinen yrittäjäjuhla, jota vietettiin Kokkolassa torstaina. Juhla on tärkeä muun muassa siksi, että yrittäjät voivat tavata toisiaan ja verkostoitua hetkeksi ilman työpaineita.

Yrittäjäpalkintojen julkistaminen huipentaa juhlan. Tänä vuonna palkintoraati halusi nostaa maakunnan menestyvistä yrityksistä esille menestyjiä, jotka erikoistumisellaan ja vakaalla kasvullaan erottuvat esikuvina elinkeinoelämälle.

Vuoden maakunnallisen yrittäjäpalkinnon sai torstai-iltana nivalalainen Best Glass Oy. Raati totesi, että yritys on menestynyt erikoistumalla eristys- ja turvalasivalmistajana. Myös yrittäjien rohkeutta ja ennakkoluulottomuutta kehutaan. Sen seurauksena yritys on kasvanut ja kansainvälistynyt. Palkitsemisen perusteissa mainitaan myös sitoutunut henkilöstö.

Niin Suomessa kuin Keski-Pohjanmaalla on yksinyrittäjien määrä suuri ja siksi on tärkeätä, että tämä kategoria huomioidaan erikseen. Vuoden yksinyrittäjäpalkinnon sai tänä vuonna kokkolalalainen Kultasepänverstas Nissi. Kokkolalainen kultaseppä Laura Nissi hyödyntää perinteisiä työmenetelmiä. Inspiraationsa yrittäjä saa ajan henkeen sopivasti luonnosta, ja hän uusiokäyttää vanhoja kultakoruja.

Juhlassa jaetaan alueella tärkeitä yrittäjäpalkintoja, joiden merkitys palkintojen saajille on suuri. Muiden yrittäjätarinoista on kannustusta niillekin yrittäjille, jotka vasta aloittavat toimintaansa tai hakevat ratkaisuja yritystoiminnan kehittämiseksi. Palkinto kuvaa alueella ja koko maassa yrittäjyyden merkitystä.

Keski-Pohjanmaan yrittäjien toiminta ulottuu hallinnollista maakuntaa laajemmalle. Se on yksi niistä yhteistöistä, joiden toiminta hitsaa aluetta, sen ihmisiä ja elinkeinoelämää yhteen.

Keski-Pohjanmaalla on perinteisesti paljon yrityksiä ja yrittäjyys on todellinen uravaihtoehto myös nuorille. Siksikin on tärkeätä tuoda esiin myös yrittäjyyden myönteisiä puolia.