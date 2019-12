Keskipohjanmaan TV-viikon valinta: Sukukertomus Pariisista mainehaitan varjossa



★ ★ ★

Vanha rouva Pariisissa.Ohjaus Israel Horovitz, 2014Yle Areena 13.12.

Voiko taidetta ja tekijää erottaa toisistaan? Ohjaaja ja näytelmäkirjailija Israel Horovitzin ura on peruttu, mutta Vanha rouva Pariisissa (My Old Lady) näkyy Areenassa.

Kelpo pariisilaiskuvaus se onkin tunnelmallisen harmonikkamusiikin kera. Sukutalon syytinkiläisenä Maggie Smith kätkee perhesalaisuuksia, jotka valkenevat Kristin Scott Thomasin ja Kevin Klinen esittämille hahmoille. Kolmikko saisi tikustakin asiaa.

Vuonna 2017 yhdeksän naista syytti ohjaajaa häirinnästä. 1990-luvulla syyttäjiä oli kuusi, mutta silloin ei naisia uskottu.