Pääkirjoitus: Kielitaito avaa ovia työhön, opiskeluun ja erilaisiin kulttuureihin



Vieraiden kielten osaamista arvostetaan, ja kielitaito pidetään avaimena moneen mahdollisuuteen. Usein kuulee puhuttavan kielipäästä tai lahjakkuudesta. On tietysti niinkin, että ihmisillä on lahjakkuutta ja luontaisia taipumuksia erilaisiin asioihin. Normijärjellä varustettu ihminen pystyy oppimaan valtavasti asioita töitä tekemällä ja harjoittelemalla. Koulujen tuntimäärät luonnollisesti vaikuttavat lopputulokseen.

Koulujen kielivalikoimat vaihtelevat. Pienissä kouluissa ei ole välttämättä kauheasti valinnanvaraa, mutta tärkeämpää kenties onkin opetuksen taso ja tuntimäärät.

Kokkolassa suomenkielisillä alaluokilla luetaan ykköskielenä yleensä englantia ja vapaaehtoiseksi valitaan ruotsi. Jos ruotsia ei aloita vapaaehtoisesti neljänneltä luokalta, sen opiskelu alkaa kuudennelta luokalta niin sanottuna B1-kielenä.

Kielten lehtori Tiina Koivusipilä iloitsee siitä, että vanhemmat ja oppilaat selkeästi ymmärtävät ruotsin kielen merkityksen kaksikielisessä kaupungissa (KP 7.12.).

Uuden opetussuunnitelman myötä tunteja valitettavasti siirrettiin yläkoulusta alakouluun, jolloin kahdeksannelle ja yhdeksännelle luokalle jäi vain yksi viikkotunti B1-ruotsia. Koivusipilän mukaan kielitaito jää todella suppeaksi liian pienillä tuntimäärillä. On toivottavaa, että Kokkolan sivistyslautakunnalle tehty aloite tuntimäärän lisäämisestä etenee suotuisasti, sillä asia huolestuttaa opettajia ja oppilaita.

Kolmeneljäsosaa suomalaisista ilmoitti viisi vuotta sitten tehdyssä kyselyssä osaavansa ainakin yhtä vierasta kieltä. Useimmilla se on englanti. Modernissa, globaalissa maailmassa on helpompaa elää, jos osaa muutakin kuin omaa äidinkieltään. Sen osaaminen on kuitenkin lähtökohta kaiken muunkin oppimiseen, puhuttiin kielestä tai opiskelemisesta yleensä.

Kielitaito mahdollistaa erilaiset ratkaisut opiskelu- ja työelämässä, se tekee matkustamisesta hauskempaa ja voi avata ovia muiden kulttuurien elämään ja tapoihin tavalla, jonka mahdollistaa vain vuorovaikutus ihmisten kanssa. Tällä samalla aukeamalla olevassa jutussa lapset kertovat kielitaidon tuottamasta ilosta.