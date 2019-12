Pääkirjoitus: Poliitikot ovat vastuussa kansalaisille siitäkin, uskovatko nämä politiikkaan



Itsenäisyyspäiväjuhlien hohto ei ehtinyt karista silmistä, kun päivänpolitiikan kuvioiden hiomista jatkettiin Suomessa. Seuraavan pääministerin nimi on kaiken järjen mukaan tiedossa sunnuntaina, kun SDP:n puoluevaltuusto valitsee puolueen pääministeriehdokkaan.

Viime aikojen tapahtumat merkitsevät sitä, että Suomi saa tänä vuonna jo kolmannen pääministerinsä. Se ei ole ihan tavallista. Tavallinen ei ole tämä politiikan vuosikaan puhumattakaan lähiviikoista.

Hallitustunnustelija Antti Rinne, entinen pääministeri ja SDP:n puheenjohtaja, sai lauantain aikana puolueiden vastaukset hallitusohjelmaan liittyen. Kun kaikki hallituspuolueet haluavat pysyä vallassa ja ohjelmasta ei ole kiistaa, ei hallituksen muodostamisessa pitäisi tulla mitään mutkia.

Rinteen rooli hallitustunnustelijana on herättänyt myös paheksuntaa vaikka perustuslaillisesti asia on täysin kunnossa. Maalaisjärjellä ajateltuna Posti-kriisin sekavuus, Rinteen luottamuspula ainakin yhden hallituspuolueen silmissä, ero ja uusi nousu tapahtuivat niin nopeasti, että tapahtumien kulku alkaa hämärtyä. Olisiko ollut uskottavampaa alkaa puhtaalta pöydältä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Politiikan kohdalla puhutaan usein yhteisten asioiden hoitamisesta, mutta viime päivinä ovat mieleen tulleet lähinnä henkilökohtainen vallanhalu, juonittelu ja monimutkaiset taustataistelut.

Keskustan joukoissa kampanjoitiin viime viikonloppuna pääministerin pudottamiseksi. Maakunnissa järjestetyissä keskustan tapahtumissa ja kokouksissa ei tarvinnut hakea keskustelunaiheita. Postikriisin ryvettämä Rinne erotti omistajaohjausministerin ja alkoi ennen näkemättömän ankaran taistelun oman asemansa puolesta.

Eduskunnan puhemies Matti Vanhanen, entinen pääministeri, puoluejohtaja ja monessa sopassa keitetty konkari puhui lauantaiaamuna Ylen haastattelussa antaen rauhoittavaa viestiä. Myös tasavallan presidentti Sauli Niinistö loi itsenäisyyspäivänä uskoa suomalaiseen demokratiaan ja parlamentarismiin.

Suomalainen edustuksellinen demokratia ja tolkullinen tapa hoitaa asioita on edelleen olemassa. Vaikka puolueet ajavat omaa etuaan ja kannatusmittaukset kuumentavat tunnelmia, on pakko voida uskoa, että politiikka ei ole vain omaneduntavoittelua. Siihen voivat vallassa olevat poliitikot vaikuttaa omalla toiminnallaan. On tärkeätä, että kansalaiset eivät pidä politiikkaa asiana, joka ei kuulu kansalaisille tai kiinnosta heitä.