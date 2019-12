Viiden kauppa – Juha Savela käy kiekkokolumnissaan läpi jääkiekkoliigan alkukautta

Kotimainen kiekkoliiga lähestyy vähitellen puolivälin krouvia. Syksyllä viritellyt ennakkoasetelmat näyttävät tässä vaiheessa pitävän aika lailla kutinsa. Kärjessä on Kärpät, peesissä alkusyksyn piikkipaikkaa pitänyt Tappara. Yhtä odotettua on, että Ilves, HIFK ja JYP ovat nousseet seuraaville sijoille.

Eikä suuri ihme ole sekään, että TPS jatkaa konttaamistaan. Turun tauti ei tunnu paranevan, vaikka Supercellin omistajat pumppaavat miljooniaan HC TPS:n tilille.

Mestaruusjahti näyttää tässä vaiheessa viiden kaupalta. Toki viime kevät muistaen HPK:ta ei kannata nytkään unohtaa ja Raumallakin uskollisesti odotetaan kevään 1963 uusintaa. Toivossa on hyvä elää.

Sen verran tasaiselta kärkiryhmä keskinäisten pelien perusteella vaikuttaa, ettei minkään seuran kannata vielä tehdä torivarauksia kevään mestaruusjuhliin. Kärkijoukkueiden keskinäisissä peleissä marginaalit ovat olleet pienet ja vaikea uskoa, että ne siitä muuttuisivat. Päivän kunto ja sen kuuluisan oman pelin kehittäminen ja kehittyminen lopulta ratkaisevat.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Alkukaudella Kärpät on ollut tasaisen vahva ja kaivanut keinot voittaa tasaiset pelit pois lukien HIFK- ja Tappara-matsit. Oululaiset ovat jyränneet tiiviin puolustuksen ja alivoimapelaamisen kautta. Ylivoimapeli ei tälläkään kaudella näytä tuovan tulosta.

Tulevalla viikolla oululaisten etumatka kärjessä voi kutistua, kun Kärpät hyppää kaukaloon siipirikkona. Loukkaantumislistalla on tällä erää kymmenen pelaajaa. Lisäksi valmentaja Mikko Mannerin mukaan maajoukkueeseen lähtevät Juho Lammikko, Jesse Puljujärvi ja Mikko Niemelä. Jakub Krejcik puolestaan pelaa Tshekin paidassa. Kun vielä maalivahti Patrik Rybar saanee lauantain pelin typerästä huitaisustaan pelikieltoa, veskariosastoa johtaa 17-vuotias Muik-kasvatti Joel Blomqvist runsaan neljän minuutin pääsarjakokemuksella.

Kärppienkin resursseille tilanne on haasteellinen. Näistä lähtökohdista liigajumbo-Sport lähtee jopa suosikkina kaksikon ensi perjantain peliin Vaasassa. Ari-Pekka Pajuluoman tilalle marraskuun lopussa tullut Risto Dufva on odotetusti laittanut ensiksi Sportin puolustuksen kuntoon. Viidestä Dufvan koutsaamasta pelistä Sport on voittanut kolme.

Alku on ollut hyvä, mutta Sportin takamatka viimeiseen pudotuspelipaikkaan on sen verran pitkä, että joulunpyhien jälkeen Vaasassa voi ryhtyä suunnittelemaan jo joukkueen tyhjennysmyyntiä. Sehän on maan tapa tällä suljetun liigan aikakaudella.