Pääkirjoitus: Musiikki ei soi ilman salia Kokkolassa – Olosuhteiden on oltava kunnossa silläkin aikaa, kun odotellaan mahdollista uutta konserttisalia



Kiihkeä keskustelu urheilu- ja tapahtumatiloista on peittänyt alleen ongelman, jota Kokkolassa on podettu vuosia. Kaupungissa on maailmanluokan orkesteri, Keski-Pohjanmaan kamariorkesteri, mutta nykyaikaan sopivaa ja toimivaa konserttisalia ei ole. Myös harjoitustiloissa on parantamisen varaa. Kamariorkesteri ei ole edes ainut kunnollista esiintymistilaa tarvitseva kokoonpano paikkakunnalla.

Kamariorkesterin on lähdettävä Raatihuoneen remontin alta pois, ja evakkopaikaksi on kaavailtu Snellman-salia. Siellä ei kuitenkaan ole tarvittavia harjoitustiloja. Kokkolan kehittämisjohtaja Jonne Sandberg sanoo maanantain Keskipohjanmaassa, että kaupunki ei ole tehnyt päätöksiä salin remontoinnista (KP 9.12.).

Muutkin vuonna 1981 rakennetun Snellman-salin tilat ovat jääneet ajastaan jälkeen. Aulan, wc- ja ravintolatilojen, lämpiön ja muiden tilojen remontoinnista on tehty vuosien aikana suunnitelmia, mutta ne eivät ole edenneet. Keskipohjanmaan tietojen mukaan viimeisimmät suunnitelmat esiteltiin kaupungin päättäjille viime vuonna.

Snellman-salin ongelmana on myös se, että käyttö on hyvin moninaista. Kun yhteen pitää sovittaa orkesteri, liikuntatilat ja jopa koululaisten ruokailu, on yhtälö hankala.

Monissa suomalaisissa kaupungeissa on hienoja konserttisaleja. Yleensä orkesterit myös harjoittelevat samassa talossa, jossa konsertitkin järjestetään.

Kovin kauas ei tarvitse lähteä löytääkseen asiallisia olosuhteita. Esimerkiksi Ylivieskan Akustiikassa musiikki soi ja yleisökin viihtyy. Kalajoen uutta Virta-salia käytetään monenlaisiin tarkoituksiin. Pietarsaaressa Schaumansali toimii vuonna 2013 rakennetussa Campus Allegro -keskuksessa.

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa valituksen takia käsiteltävänä olevassa Rautatientorin kaavassa on varaus tapahtumakeskukselle, mutta sen toteutuminen on pitkä prosessi. Kaupunkihan ei ole tehnyt mitään päätöksiä kulttuurisalin toteuttamisesta.

Todennäköisesti järkevintä olisi remontoida Snellman-sali niin hyväksi harjoitus- ja esiintymistilaksi kuin suinkin. Kaikkia tarpeita ei voida onnistuneesti yhdistää, ja Vingenkadun salin päätehtävä tulee päättää. Vaikka Kokkola saa jonain päivänä kokonaan uudet konserttitilat, niitä odotellessa täytyy pystyä toimimaan. Kaupungin imagonkin vuoksi.

