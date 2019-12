Pääkirjoitus: Poliitikkojen on aika kirkastaa kuvaa politiikasta – Ja opettajat pystyisivät uskomaan sanomaansa kertoessaan nuorille, että politiikka on yhteisten asioiden hoitamista



Suomi saa tiistaina uuden hallituksen ja maailman nuorimman pääministerin, kun eduskunta äänestää SDP:n ehdokkaasta Sanna Marinista pääministerin. Erittäin monivivahteisten politiikan viikkojen jälkeen ollaan siinä pisteessä, että Suomella on taas hallitus ja ministerijakokin on selvä. Marinin valinta on kiinnostanut myös kansainvälistä mediaa.

Salkkujako sisälsi yllätyksiä, kun puolentoista viikon sairausloman jälkeen Posti-kriisin ryvettämä ja eroamaan joutunut kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paatero (sd.) saa jatkaa hallituksessa. Vaikka Paatero uhrattiin monimuotoisen sotkun päätteeksi, ei kaikki mennyt kuin elokuvissa eikä pääministeri Antti Rinteenkään poliittinen huippu-ura pelastunut.

Keskustan puoluejohtajavaihdoksesta saakka on spekuloitu valtiovarainministerin nimellä. Keskipohjalainen Mika Lintilä on hoitanut tehtävää vakuuttavasti, mutta laittanut jäitä hattuun kysyjille. Pitkän linjan kansanedustaja ei näyttänyt maanantainakaan hätkähtävän ministerisalkun vaihtumista.

Valtiovarainministerin paikan ottaa nyt keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni ja Lintilästä palaa elinkeinoministerin työhön. Lintilä kommentoi tuoreeltaan ratkaisua sanoen, että molemmat pestit ovat "loistavia paikkoja tehdä töitä isänmaan eteen".

Vaasan vaalipiiristä on tietysti myös RKP:n puheenjohtaja, pietarsaarelainen Anna-Maja Henriksson, joka jatkaa uudessakin hallituksessa oikeusministerinä.

Puolueiden ministerivalinnat sujuivat ilman dramatiikkaa, kun poliittiseen myrskyyn joutunut ulkoministeri Pekka Haavisto sai puolueensa tuen.

Vallakkailta paikoilta löytyy nyt nuoren polven poliittista johtoa. Politiikan kovimmat tehtävät ovat pitkään kuuluneet pääosin miehille, vaikka on Suomessa toki ennenkin ollut naisia pääministereinä ja valtiovarainministerinä. Nyt kuva näyttää siinäkin suhteessa toisenlaiselta.

Viime aikojen tapahtumat eivät ole olleet eduksi demokraattiselle Suomelle ja kansalaisten käsityksille politiikasta. Nyt on päättäjien tehtävä kirkastaa kuva ja luoda uskoa, että parlamentarismilla on kuitenkin muutakin roolia kuin omaneduntavoittelu. Olisi toivottavaa, että opettajat pystyisivät uskomaan sanomaansa kertoessaan lapsille ja nuorille, että politiikka on yhteisten asioiden hoitamista.