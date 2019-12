Lukijan mielipide: Anni Saari, tervetuloa golfkummikierrokselle



Keskipohjanmaan kulttuuritoimittaja Anni Saari ehdotit kolumnissasi golfia pakolliseksi aineeksi, koska vain siten voi kohdata rahoituspäätöksiä tekevät yritysjohtajat ja ex-urheilijat ja pelastaa kulttuurin.

Kirjoitit tärkeästä asiasta, mutta mieleesi plumpsahtanut ajastus on äärettömän hassu. Lähestymistapasi korjata vääristynyt rahanjako ontui jo syntyessään. Ei hiekkaesteeseen koukannut pallo tunnista kuka sitä lyö. Ei metsän viimeisen puun viimeinen oksa tiedä, kuka siihen pallon kopsautti. Olitpa yritysjohtaja, ex-urheilija tai lobbareitten kuningas, on sankasta heinikosta poispääsy yhtä haastavaa kuin kenelle tahansa muulle golfmailaansa puristavalle. Golfkentällä ei ole johtajia ja johdettavia, lobbareita tai lobattavia. Siellä on peliinsä keskittyviä golffareita ilman ammatteja tai titteleitä.

Kuinka sitten pelastaa kulttuuri? Puskasta tai katsomosta huutelu ei auta, eikä vuosikymmeniä vanha tragikoominen ajatus perusgolffarista. Voisiko perusopetuksen opettajien hallittu siirtyminen kokonaistyöaikaan olla osa ratkaisua? Kokonaistyöaika on eri asia kuin nyt joissakin koulussa meneillään oleva kolmivuotinen vuosityöaikakokeilu.

Kokonaistyöajalla tarkoitan sitä, että kaikki opettajan työ tapahtuisi esim. klo 8–16. Siihen sisältyisivät, ”kulttuurikorjatun uuden opetussuunnitelman mukaiset oppitunnit” (liikunta, kädentaidot, musiikki ja kuvataide kerhomuotoisine lisäyksineen), juhlat, palaverit, kodin ja koulun yhteistyö, työnantajan määräämät koulutukset, jne. Tuohon ratkaisuun tarvittaisiin lisärahaa ja sitä ei löydy golfkentiltä. Ihan aluksi siihen vaaditaan yhteinen tahtotila. Opettajien Ammattijärjestö ja Opetushallitus aloittaisivat vuoropuhelun ja aivan kuin itsestään moninainen kulttuuri kukkisi kukkimistaan!

Toivotan Sinut, Keskipohjanmaan kulttuuritoimittaja Anni Saari, golfkummikierrokselle. Parin väylän jälkeen tulet huomaamaan, ettet enää ole toimittaja vaan golfiin koukuttunut.

