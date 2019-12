Lukijan mielipide: Korpelan Voimasta – Verkkoyhtiön myyminen olisi todella suuri virhe



Olen seurannut tämänkin lehden palstoilta Korpelan Voiman tulehtunutta tilannetta. Sekä Toholammin että Kannuksen kunnanhallitukset näyttävät rikkovan toistuvasti hyvää hallintotapaa viimeisissä kokouksissaan käsitellessään Korpelan Voiman tilannetta. Olen tehnyt siitä valituksen Vaasan hallinto-oikeuteen.

Saamani lehtitietojen ja käsitykseni mukaan Korpelan Voiman verkkopuolella on ollut selviä väärinkäytöksiä, jotka pitää lopettaa. Ei voida enää hyväksyä eräiden henkilöiden harjoittamaa verkkoyhtiön omaisuuden myyntiä ohi kirjanpidon ”omaan taskuun”. Tämän on nykyinen Korpelan hallitus lopettanut. Nyt ajetaan tämän väärinkäytöksen lopettaneen hallituksen ja toimitusjohtajan erottamista Kannuksen ja Toholammin kuntapäättäjien ”junttaryhmän” voimin. He eivät ymmärrä sitä, ettei vanhaan ole enää paluuta, kun asia on tullut julkiseksi. Ketä ”junttaryhmä” aikoo saada uusiksi hallituksen jäseniksi, jotka sallisivat vanhan menon jatkuvan?

On myös esitetty Verkkoyhtiön myymistä. Tämä olisi todella suuri virhe. Hyvä esimerkki on Fortumin omistaman Carunan verkkojen myynti. Fortum joutui pakosti myymään sen Vuonna 2012 tuli voimaan uusi sähkömarkkinalaki. Siinä edellytetään sähkön tuotannon ja -siirron omistuksen erottamista. Pienenä sähkön tuottajana Korpelan Voiman ei tarvinnut myydä verkkoyhtiötään. Ehkä paikallistasolla siellä eivät kaikki ymmärrä, kuinka suuren edun siellä asuvat ihmiset ja yritykset saavat, kun Korpelan Verkkoyhtiö on paikallisomistuksessa. Eurot puhukoot puolestaan. Lamppilainen maatila maksaa siirtomaksua noin 6,6 senttiä/kwh. Carunan verkoissa se olisi 12,8 senttiä/kwh. Siis 1,5 kertaa enemmän.

Jos Korpelan Voiman myytäisiin ulkomaiselle, veronkiertoa harjoittavalle rahastoyhtiölle, se velkaannuttaisi Korpelan Verkkoyhtiön omistajan antamalla korkeakorkoisella pääomalainalla viimeiseen tappiin asti. Jotta Korpela ei menisi konkurssiin, olisi viranomaisten hyväksyttävä nopealla aikataululla roima siirtohintojen korotus muutaman vuoden aikana, Carunan malliin. Saadut myyntitulot ”syötäisiin” myös pian. Tätäkö Keski-Pohjanmaalla halutaan?

Korpelan verkkoyhtiöllä voisi olla tulevaisuudessa uusi melkoinen tulonlähde ja rooli. Jos lähellekään kaikki aiotut tuulivoimahankkeet toteutuvat Keski-Pohjanmaalla, voisi olla järkevää Korpelan Verkkoyhtiön tulla näiden tuulipuistojen sähkönsiirtolinjojen merkittäväksi omistajaksi verkkoyhtiön toiminta-alueella. Tällä alueella voi olla kymmenen vuoden kuluessa toiminnassa parhaimmassa tapauksessa satoja tuulivoimaloita. Tämä tietäisi näillä linjoilla jopa viiden terawattitunnin sähkön siirtoa vuodessa valtakunnaan verkkoon. Se saattaisi tuoda verkkoyhtiöille yhteensä jopa 20 miljoonan euron lisän liikevaihtoon. Tämä kannattaisi Korpelan tutkia tarkemmin, koska näiden linjojen tekoa ei ole vielä aloitettu. Luulen, ettei tähän omistukseen ole mitään laillista estettä. Rahoituskaan tekovaiheessa ei liene mikään ongelma nykyisellä korkotasolla. Näin tuulivoima voisi tuoda toisen lottovoiton omistajakunnilleen.

Hyvää joulun aikaa ja uutta vuotta lukijoille,