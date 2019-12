Pääkirjoitus: Miksi poliisi ei tule? – Väki ja virkavalta ovat keskittyneet kaupunkeihin



Kun poliisin apua tarvitsee, niin odottavalle minuutitkin voivat tuntua pitkiltä. Jos hätä on suuri, ja apu viivästyy kovin pitkään, niin turvallisuudentunne epäilemättä heikkenee. Luottamus poliisin kykyyn huolehtia tehtävistään riippuu paljon avun saannista.

Harvaan asutuilla alueilla poliisin odotusajat ovat ymmärrettävästi pidempiä kuin isoissa taajamissa ja kaupungeissa, mutta kiireellisesti hoidettavien A-tehtävien toimintavalmiusaika ei ole vuosien mittaan merkittävästi muuttunut.

Poliisin suorituskyky on kaupungeissa ja suuremmissa taajamissa tänä päivänä vähintäänkin kohtuullisen hyvä, todetaan maanantaina julkaistussa poliisin valvonta- ja hälytystoiminnan tilan selvitys -loppuraportissa. Hälytystehtävistä noin 97 prosenttia kohdistuu alueille, missä asuu 95 prosenttia väestöstä.

Poliisin eräs tärkeimmistä ja samalla vaikeimmista haasteista on turvata palvelut riittävän tasapuolisesti koko maassa. Toimintavalmiusajat vaihtelevat varsinkin vähemmän kiireellisissä tehtävissä maan eri osissa huomattavasti. Joka niemennotkoon saarelmaan poliisi ei voi ehtiä yhtä nopeasti.

Pietarsaaressa poliisi tulee B-kiireellisyysluokan tehtäväpaikalle noin 12 minuutissa. Kokkolassa ja Ylivieskassa saman luokan tehtävälle poliisi saapuu paikalle reilussa vartissa. Lestijärvellä odotusaika voi venähtää, kun tilastojen mukaan B-kiireellisyysluokassa poliisi tulee paikalle reilun tunnin kuluttua.

Oulun poliisilaitoksen apulaispäällikkö Arto Karnaranta tunnustaa, että usein poliisia joutuu maaseudulla odottamaan kovin pitkään, aina se ei tule välttämättä paikalle ollenkaan. Hänen mukaansa vuosien mittaan tilanne on entisestään vain huonontunut. Esimerkiksi Lestijärvi kuuluu kuntiin, jossa ilman partioita olevien tehtävien suhteellinen osuus kaikista tehtävistä on ollut suurimpia. Lestijärven 109 tehtävästä 22 jäi ilman poliisipartiota viime vuonna.

Poliisin "ajamattomista keikoista" osassa samasta asiasta on ilmoitettu hätäkeskukseen useita kertoja eikä suorittavaa partiota ole kirjattu jokaiseen ilmoitukseen erikseen. Usein kyse ei ole myöskään poliisin toimivaltaan kuuluvasta tehtävästä ollenkaan. Partion lähettämisen esteenä kauas poliisialilaitokselta on ollut usein myös resurssipula.

Poliisin on oltava siellä, jossa väki on ja missä tapahtuu. Poliisin näkyminen edes satunnaisesti harvaan asutuilla alueillakin on kuitenkin tuiki tarpeellista tulevaisuudessakin. Poliisin pitää jatkossakin olla koko maan turvallisuuden takaaja.