Lukijan mielipide: Luottamusta rakentaen eteenpäin – Sosiaalisen pääoman perälauta vuotaa tällä hetkellä



Sosiaalisen pääoman perälauta vuotaa, koska jokaisella puolueella on vuosia ollut omat intressit, toimia vaan oman puolueensa hyväksi. Tämä näkyy sosiaalisen pääoman romahtamisena ja kustannusten nousuna. Erimuotoiset ongelmat mm. huumeet, sosiaalinen köyhyys, sekä terveys/mielenterveys ongelmat ovat lisääntyneet. Myös nuorten syrjäytyminen yhteiskunnasta on kasvava ongelma. Nämä kaikki ovat kokonaisuuspääomasta pois, ja johtavat yhä syvempään velkaantumiseen. Nyt tulevan hallituksen pitäisi hakea poliittista luottamusta, jotta yhteisöllisyyden verkosto on toimiva, ja mahdollisimman laaja ja oikeudenmukainen.

Tässä on myös iso vastuu etujärjestöillä ymmärtää, mikä on reaalimaailma taloudessa. Esimerkiksi vuonna 2007 kalliit palkkaratkaisut tehtiin, kun Suomessa talous alkoi jo hiipua. Tulokset näkyvät nyt kuntien ja valtion velkaantumisina, sekä työpaikkojen menetyksinä. Tämän myötä myös sosiaalinen pääoma on romahtanut, koska parhaiten sitä voimme pitää yllä työn kautta.

Tästä pitäisi olla yhteinen näkemys työmarkkinoitten kesken, sekä poliittisella päätöksenteolla. Miten tärkeä sopimuksilla on sosiaalisen pääoman ylläpitämisellä. Luottamuksen ja sosiaalisen pääoman suhde voidaan nähdä myös kaksisuuntaisena. Luottamus on sekä väline sosiaalisen pääoman muodostumiselle, että sosiaalisen pääoman tuotos, joka hyödyttää kokonaispääomaa. Välineenä luottamus toimii siten, että jokainen taho tuo oman osaamisensa ja resurssinsa verkostoon, joka parhaimmillaan kerryttää verkoston yhteisöllistä, sosiaalista pääomaa.

Ilman verkostoyhteistyöhön kohdistuvaa luottamusta näin ei tapahtuisi. Osaamisen ja resurssien avoin jakaminen vaatii toimijoiden luottamusta siihen, että verkosto toimii heidän kannaltaan tuloksellisesti ja, että verkoston pelisäännöt estävät sen, ettei näitä tietoja käytetä muiden vahingoittamiseksi.

Perusluottamusta verkostoon täytyy siis olla, jotta tiedonjakamista ylipäätään tapahtuu, ja sosiaalista pääomaa syntyy. Verkostossa syntyvä yhteisöllinen sosiaalinen pääoma, joka on tasaisesti kaikkien yhteiskunnan verkoston toimijoiden käytössä, puolestaan vahvistaa verkostossa vallitsevaa luottamusta. Sosiaalinen pääoma siten sekä rakentuu luottamuksesta, että saa aikaan luottamusta, ja kerryttää kansantalouden kokonaispääomaa.