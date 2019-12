Pääkirjoitus: Sosiaali- ja terveyspalveluiden talousongelma ei poistu vatuloimalla



Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen tiistaina julkaisema raportti Suomen sairaanhoitopiireistä kuvaa hyvin viime aikojen päätöksiä ja tilanteita. Sosiaali -ja terveyspalveluiden järjestäminen on kallista ja väestöpohja aiheuttaa monissa Suomen kolkissa lisäkustannuksia. Tästä on kokemusta myös omassa maakunnassa, kun rahat eivät meinaa millään riittää laadukkaisiin ja eri alueita palveleviin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Keski-Pohjanmaalla palvelutarvetta lisääviä riskitekijöitä on vähän. Raportissa todetaan, että syntyvyys on suuri, samoin lasten osuus, mutta työikäisten osuus on maan pienin.

Alueen kannalta huolestuttava on tieto siitä, väestöllinen huoltosuhde on maan korkeimpia. Taloudellisella huoltosuhteella tarkoitetaan työllisten lukumäärän suhdetta työttömiin ja työvoiman ulkopuolella oleviin. THL jatkaa, että alue on hyvinvointia työttömyyden, aktiivisen järjestötoiminnan, perherakenteen ja sairastavuuden perusteella.

Keskipohjalaisiin erityispiirteisiin kuuluu se, että potilaita on poikkeuksellisen paljon naapureiden sairaanhoitopiireistä. Tämä koskee muun muassa synnyttäjiä, joita matkustaa Kokkolaan Pohjanmaalta ja Pohjois-Pohjanmaalta.

Kun kuntien talous tiukkenee ja sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannukset kasvavat, on tilanne vaikea. Ennestään tiedetään, että Soiten alueella kustannukset ovat maan keskiarvoa korkeammat. Syitä on monia ja kuntayhtymä hakee leikkauskeinoja vimmatusti. Maanantai-iltana Soiten valtuusto pui viisi tuntia taloustilannetta. Lopputuloksena oli muun muassa, että Vetelin Tunkkarin vuodeosastoa ja Lepolan tehostettua palveluasumisyksikkö ei lopeteta. Moni valtuutettukin tuntui olevan vähän hämmennyksen vallassa, mitä päätöksiä tehtiin. Luottamus Soiten johdon, hallituksen ja valtuuston välillä ei vaikuta olevan sellainen kuin pitäisi.

Soite ei ole yksin ongelmissaan. Soitea huomattavasti pienemmän Selänteen peruspalvelukuntayhtymässä suunnitellaan merkittäviä muutoksia. Taloustyöryhmä on saamassa työnsä valmiiksi ja Keskipohjanmaan tietojen mukaan muun muassa Haapajärven akuuttivuodeosasto ollaan sulkemassa. Kuluja ei voi leikata, jos mikään ei muutu. Muutosten tekeminen on vaikeata, kun puhutaan ihmisten terveydestä ja hyvinvoinnista. Päätöksiä on pakko tehdä suuntaan tai toiseen. Niitä odottavat henkilökunta, asiakkaat ja taloustilanne.

Kokkolan kaupunki päätti kuntaveroprosenttin pienestä alentamisesta ensi vuodeksi. Imagotempun mahdollisia hyötyjä kritisoitiin jo ennen päätöstä. Nyt kaupunginjohtaja Stina Mattila alkaa epäillä, oliko veronalennus järkevä, kun Kokkola joutuu kohtaamaan lisääntyviä hoitokustannuksia (ÖT 10.12.).

Ongelmana on se, että kaupungin kustannettavana on paljon muutakin kuin terveyspalvelut. Koulurakennelmat ovat jonossa ja kaupungin vetovoiman lisäämisen lista on pitkä. Sama ongelma on suurin piirtein kaikissa kunnissa. Talousongelma ei poistu vain vatuloimalla. Kokkolan kaupungin toimintaa ei voi kutsua kovin pitkäjännitteiseksi, jos veroprosenttiin tehtävä muutos alkaa kaduttaa kaupunginjohtajaa jo tässä vaiheessa.