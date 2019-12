Tiina Ojutkankaan kolumni: Voi teitä pohjalaiset kokoomusnaiset – Kun muu maailma ihastelee Suomen hallitusta ja demokratiaa, meillä Pohjanmaalla vähätellään

Pohjanmaan kokoomusnaisten mielipidekirjoitus sai kahvit kurkkuun keskiviikkoaamuna. Ilkassa ja Pohjalaisessa julkaistu antifeministinen viesti uuden hallituksen kokoonpanosta melkein nauratti kunnes ärsytti ja ihmetytti. Pohjanmaan kokoomusnaiset julkaisi tiistaina kannanottonsa otsikolla "Härkälaumasta huulipunahallitukseen".

Piirihallitus kirjoittaa kannanotossaan näin: "Naisena politiikassa on hyvä olla, harrastuksenakin se toki vaatii aikaa, perehtymistä ja uuden opettelua, kiinnostusta aiheeseen. Hyvä kommunikointi on tärkeää yli puoluerajojen, sillä yhteisien asioiden äärellä toimitaan. On hyvä juttu, että naisia on lähtenyt politiikkaan paikallistasolta edeten aina maan johtaviin tehtäviin saakka. Politiikka on Suomessa monen muun maan tapaan ollut miesvoittoista aina viime vuosien vahvaan rynnistykseen asti. On siirrytty härkälaumasta huulipunahallitukseen, mutta onko sekään se paras vaihtoehto?"

Kun maailma huokailee ihastuksesta suomalaisen tasa-arvon edessä, meillä Pohjanmaalla sorrutaan vähättelemään ja ollaan sitä mieltä, että hallituksessa on liikaa naisia. Suomi saa poikkeuksellista näkyvyyttä sen vuoksi, että maassa on nyt maailman nuorin vallassa oleva pääministeri Sanna Marin (sd.) ja sen lisäksi hallituksen enemmistö on naisia: hyvin koulutettuja, kansan valitsemia kansanedustajia, joista monet sattuvat olemaan myös varsin nuoria.

Marin edustaa sangen uudenlaista poliitikkotyyppiä. Hän on Tampereen valtuuston koulima pienen lapsen äiti, jonka taustalta löytyy sateenkaariperhe. Ulkonäkö tuskin vie uskottavuutta sanavalmiilta ja napakasti esiintyvältä ihmiseltä.

Tästä tulisi ottaa nyt kaikki irti. Oli jo korkea aika siirtyä keski-ikäisten miesten aikakaudelta pohjoismaiseen demokratiaan, jossa eri-ikäiset ja erilaisista taustoista tulevat ihmiset voivat olla vallan huipulla päättämässä kaikkein tärkeimmistä asioista. Tästä saisi tulla niin normaalia, että asioiden tilaa ei tarvitsisi ihmetellä.

Kokoomusnaisten valtakunnallinen järjestö sanoutui keskiviikkona irti pohjalaisten sisartensa kannanotosta. Puolueen puheenjohtaja Petteri Orpokaan tuskin taputtaa käsiään puolueen tarpoessa kannatusongelmissa ja oppositiossa.

Pohjanmaan kokoomusnaisten puheenjohtaja Anna-Maija Renko pitää tulkintaa virheellisenä ja kiistää mediassa, että kannanotto - tai mielipidekirjoitus - olisi kritiikkiä hallituksen naisia tai naisvaltaisuutta kohtaan. Hän on hämmästynyt viestin kääntymisestä. Tarkoitus oli kuulemma rohkaista naisia lähtemään politiikkaan.

Pohjanmaan kokoomus selittää ongelmaa viestintävirheellä ja liian räväkällä otsikoinnilla. Viestintävirheestä voi tietenkin puhua, mutta yleensä viestintä liittyy ajatusmaailmaan, jos viestejä ei ole tehnyt viestintätoimisto ihan omin päin.

Tässä tapauksessa otsikon tekijä ei luultavasti osannut edes kuvitella huomion määrää. Kannanoton taustalta löytyy ihan tolkullinen ajatus siitä, että päättäjiksi tarvitaan naisia ja miehiä. Ei ole kuitenkaan kauhean kaukaa haettua arvioida, että kannanotto olisi ollut erilainen, jos hallituksen kokoonpano olisi toisenlainen. Siis puolueiden näkökulmasta.