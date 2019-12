Tiina Ruotsala pohtii kolumnissaan luterilaista ylivaltaa, joka ei piittaa marginaalista



Jokaiselle tekisi hyvää kuulua välillä marginaaliin. Tutustua, millaista on elää arkea valtaväestön ehdoilla.

Lapsuuteni merkittävimpiin teoksiin kuuluu ehdottomasti Charles Darwinin luonnonvalintaa käsittelevä tietokirja, jonka kuvitus oli muhkea. Mieleen ovat jääneet varsinkin Galápagossaaret. Saaren eliöistä osa on lajiutunut mantereelta tulleista lajeista, ja ne todistavat Charles Darwinin evoluutioteorian oikeaksi. Ei siis ihme, että pidin koulussa esitelmän kehitysopista.

Pikkutyttönä saunan lauteilla oli aikaa ihmetellä maailman monimuotoisuutta, kun oma isä opetti alkeita avaruuden äärettömyydestä. Isä yritti kuvailla lapselleen avaruuden mittakaavoja. Ne ovat niin valtavat, ettei sitä ihmismieli voi käsittää. Sitäkin pohdimme, että ihmiselle on luontaista alku ja loppu, mutta onko maailmankaikkeus sellainen?

Talvisin isän kanssa illan kävelylenkeillä tähtitaivasta ihaillessamme pohdimme mitä tekisimme, jos näkisimme ufon tai vaikka humanoidin!

Nykyään meillä on jo lähes 30 vuotta maata kiertänyt Hubble-avaruusteleskooppi, jonka välittämät kuvat ovat huikeita. Yli neljä vuosikymmentä matkaa on taittanut Voyager 1 -avaruusluotain on edelleen toimintakuntoinen, vaikka se on ohittanut jo heliosfäärin ja jatkaa nyt matkaa tähtienvälisessä avaruudessa. Sitten lapsuuden tietoa on tullut hirvittävästi lisää.

Ajatus maailman luomisesta kuudessa päivässä on tarina, johon moni haluaa uskoa. Siitä vain, kukin tulkoot autuaaksi omalla tavallaan, mutta vuosien varrella olen saanut kirkkoon kuulumattomana nieleskellä kanssaihmisten ylivaltaa, joka sekoittaa esimerkiksi koulun ja valtauskonnon yhdeksi ja samaksi, koska näin on aina ollut.

Olen siis kuunnellut lapseni huolta tiedettä arvostavan äidin taivaspaikasta, josta opettaja on tullut maininneeksi. Kirkkoon kuulumaton lapseni on puolestaan katsellut alakoulun uskonnontunnilla videoita kokkolalaisesta herätysliikkeen johtohahmosta. Yläkoululaiselle elämänkatsomustiedon opiskelu on tehty niin vaikeaksi, että hän osallistuu enemmistön uskonnon opetukseen.

Olen joustanut ja joustan, vaikka välillä kuppi on keikahtaa nurin. Tervehdin ilolla päätöstä, että koulujen juhlia ei tule järjestää kirkossa. Voisiko olla mahdollista, että edes tässä asiassa meidät luterilaiseen kirkkoon kuulumattomat armahdettaisiin? Jokainen viekööt lapsiaan kirkkoon vaikka joka sunnuntai, mutta koulun tehtävä se ei ole.