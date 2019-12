Lukijan mielipide: Katsaus Toholammin hankkeisiin – Kirkonkylän koulua suunniteltu kuin Iisakin kirkkoa



Toholammilla on suunniteltu kirkonkylän koulua kuin sitä Iisakin kirkkoa. Tarpeellisen hankkeen hahmottaminen mittasuhteisiinsa ei näytä löytäneen tasapainoista ratkaisuaan. Kunnan päättäjät terästäytyivät ja edellyttivät päätöksessään, että uudisosa rakennetaan nykyisen kouluun kiinni sisäyhteydellä.

Päätös on hyvä, koska yhteistoiminta ja kengättömyys luovat ehjää toiminnallista elinkaarta yhteisessä muuntuvasti käytettävässä sisätilassa. Eri painesuhteiset ilmanvaihdot voidaan hallita välitilassa.

Nähtyäni viimeisimmät toteutukseen tarkoitetut suunnitelmat hämmästyin, sillä esitetään kahta erillistä koulua lähes kylki kyljessä toisiinsa. Ratkaisu on kovin outo.

Erilliset lämmöneristetyt julkisivut maksavat ylimääräisten pinta-alojensa verran ekstraa ja vaikeuttavat pihan käyttöä epämääräisellä kujayhteydellä ja varjoisilla haasteellisesti valvottavilla katoksillaan puhumattakaan jokapäiväisestä lasten juoksuttamisesta ulkotilan kautta. Parhaalla tahdollakaan ei voi nähdä valtuuston päätöksen tavoitteiden toteutuvan.

Olen ollut mukana useissa yhteiskouluhankkeissa pääsuunnittelijana. Tuollaiset erillisrakennussuunnitelmat ovat toimineet lähinnä luonnosvaiheessa osallistavina ”tahallisesti virheellisinä” suunnitelmina. Kävin huolineni kunnan sivistysjohtajan pakeilla. Hän piti ulkoseiniä kyllä hidasteina, mutta eivät oppimissuunnitemien täydellisinä esteinä.

Eräs toteutettu esimerkki olevaan rakennukseen toteutettiin siten, että laajennettiin rakennusta ylöspäin, kun alla oli hyvä betonirunko. Kysyin onko tuollaista ideaa selvitetty suunnittelussa, mutta ainakaan sivistysjohtajan tiedossa ei ollut.

Koska vanhaa rakennusta ollaan joka tapauksessa remontoimassa, tulisi korottamalla korjattua samalla kunnolla yläpohjarakenteet, jotka useimmiten ovat ajan oloon suurimpia rakennusterveysriskejä.

Nykyisten ulkoseinien mukaan korottaminen on halpaa. Säästynyttä rahaa voisi käyttää keskusaulan laajentamiseen ja uudistamiseen, myös lisäämällä kevythissi, jolloin saataisiin julkinen rakennus esteettömäksi, mikä tärkeä tavoite näyttää unohtuneen suunnittelussa.

Vielä ei ole kuokkaa lyöty maahan – suunnitelmat järjelliseen asentoon!

On hienoa, että on toimintaa ja sitä myöten rakennustoimintaa; päiväkodin pihaan on tulossa massiivipuinen paviljonki, jokin aika sitten Maitokolmio laajensi, Aalto Haitek uudistaa entisiä Valion tehdastiloja ja asuntojen sekä toimitilojen perusrakentamista on.

Rakentaminen on kaksisuuntaista panostusta – vaikka toisaalta yleensä rakennetaan jo olevaan tarpeeseen, on osoitettu, että vielä olemattomiinkin tarpeisiin rakentaminen aktivoi ja tuottaa tiloihin tulijoita; tarvitaan rohkeutta löytää uutta!

Toholammin kyläyhdistyksen kylätaloa Lampin Tupaa, entinen Minttutalo, ollaan remontoitu pariin otteeseen aiemmin ja nyt on kolmannen vaiheen vuoro. En käytä palstatilaa tässä enenmpää, sillä kylätalohankkeen esittely on kohteella ensi viikon tiistaina (17.12.).