Pääkirjoitus: Poliittinen linjaus al-Holista on tehtävä



Al-holin suomalaisten tilanne leimasi eduskunnan kyselytuntia torstaina. Eduskunnan suuressa salissa tulessa olivat ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) ja pääministeri Sanna Marinia (sd.) Brysselin EU-kokouksen vuoksi sijaistanut keskustan valtiovarainministeri Katri Kulmuni.

Asia on kokonaisuudessaan hyvin monimutkainen. Peruslähtökohta on kuitenkin se, että Syyriassa sijaitsevalla leirillä on neljäkymmentä suomalaista lasta ja naista, jotka ovat eläneet yhteydessä Isis-terroristijärjestöön. Keskustelu leiriltä kotiutettavien suomalaisten palauttamisesta kotimaahan on sotkeutunut ulkoministeriön henkilöstöongelmiin ja Haaviston väitettyihin johtamishaasteisiin.

Jo kuukausia on kysytty, pitäisikö syyrialaisella leirillä olevat suomalaiset lapset ja naiset tuoda kotimaahan. Toisaalta on kiistelty siitä, onko asiasta tehty päätöksiä ja miten pitkälle valmistelut ovat edenneet. Haaviston mukaan mitään konkreettista operaatiota ei ole meneillään. Suomalaisten kotiinkuljetuksesta ei ole toistaiseksi poliittista linjausta.

Keskusta painotti torstaina, että poliittinen linjaus on tehty ainoastaan erityisedustajan lähettämisestä Koillis-Syyriaan. Erityisedustaja selvittää virkavastuulla, kuinka lapsia voidaan auttaa.

Kaikki hallituspuolueet tukevat poliittisen päätöksen valmistelemista al-Holin leirillä olevien suomalaisten kotiuttamiseksi ja sellainen on ilman muuta tehtävä. Koko oppositio on jättänyt välikysymyksen hallituksen toiminnasta al-Holiin liittyen. Se haluaa tietää, onko käynnissä viranomaisoperaatio.

Eduskunnan kyselytunnilla sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) moitti "jopa salissa olevia poliittisia toimijoita" disinfromaation levittämisestä. Ohisalon kritiikki kohdistui perussuomalaisten puheenjohtajaan Jussi Halla-ahoon, joka yhdisti Helsinki-Vantaalla pidetyn harjoituksen ja al-Holin palautukset Twitter-viestissään.

On tärkeätä, että Suomen tekemissä ratkaisuissa otetaan erittäin tarkoin huomioon turvallisuus. Joka tapauksessa tuntuu mahdottomalta, että ei löydetä ratkaisua erityisesti suomalaislasten kotiuttamiseksi. Hallituksen pitää pystyä tekemään päätös asiassa.