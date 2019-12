Lukijan mielipide: Nuoria olisi syytä kuunnella – Tarvitaan enemmän Gretoja kertomaan tilanteesta



KP:ssa oli taannoin kuva Greta Thunbergista, ruotsalaisesta ilmastoaktivistista. Totinen nuori nainen katsoi suoraan silmiin, vaikka tuotteita myydään yleensä hymyilemällä. Hänen ”tuotteensa” eli ilmastoasia on niin tärkeä, että juuri tällä tavalla se menee parhaiten perille.

Samalla aukeamalla käsiteltiin ilmastoa. Vanhoilliset eivät oikein siedä siitä puhuttavan. Yleisönosastojen mukaan se on hössöttämistä, pakkosyöttöä, koohottamista ja ties mitä. Greta ”kakara” varsinkin ärsyttää, sillä hänellä on yleisönosastojen mukaan kaksi estettä järjelliseen puhumiseen, hän on nuori ja hän on nainen.

Nuorille Gretan sanoma on mennyt perille, mutta ei meille iäkkäille. Oppimiskykymme on käynyt niin heikoksi, että me mieluummin pidämme vanhat ennakkoluulomme kuin koetamme oppia uutta. ”Ei sitä ennen tuommoisia höpötetty ja onhan sitä tähän asti pärjätty.” Tällä me kuittaamme koko ilmasto-ongelman.

Säätiloja me vanhat voimme muistella. Ne vaihtelevat päivittäin ja vuosikymmenittäin. Ennen sota-aikaa oli niin lämmin vuosikymmen, että pitkän kasvuajan vaativa vehnä levisi Keskipohjanmaalle saakka. Sitä aikaa ei kauan kestänyt, sillä 40-luvulla oli useita hallavuosia, jotka vikuuttivat kaikkia viljoja. Vehnänviljely loppui täällä kuin seinään.

En ole nyt kuullut aikoihin kenenkään kertovan hallatuhoista. Ilmasto on lämmennyt, se näkyy lyhentyneissä talvissa ja koeasemien mittareissa. Merivesi on noussut keskimäärin 19 cm 1900-luvun alusta lähtien. Se johtuu merivesien lämpölaajenemisesta ja vuoristo- sekä mannerjäätikköjen sulamisvesistä.

Sateet tulevat vähenemään ja kuivuus lisääntyy, mutta vesi jatkaa nousuaan hukuttamaan rantojen viljelysmaita. Ihmiskunta jatkaa kasvuaan, eikä sen tulevaisuus näytä hyvältä. Tarvitaan enemmän Gretoja kertomaan tilanteesta. Yhteinen maapallomme on menossa kohti vaikeita aikoja.