Seppo Luokkalan urheilukolumni lupailee Liverpoolin kannattajien pitkälle liigapiinalle päätöstä

Joskus ammoisina aikoina, varmaankin edellisen vuosituhannen puolella, muistan katsoneeni Veikkaaja-lehdestä gallupin tuloksia. Kansalaisilta oli kysytty, mitä englantilaista jalkapalloseuraa lähinnä kannatat?

Fanituslistan kärkipäässä oli lähinnä punaisissa kotipelinsä pelaavia joukkueita. Liverpool, Arsenal ja Manchester United olivat monen suosiossa.

Kintereillä olivat tietysti lontoolaisista Tottenham sekä Chelsea. Manchester City ei herättänyt ihmeemmin tunteita, koskapa se seilasi vielä tuolloin kaukana pääsarjan kärjestä.

Suosikki kertoo usein ajankohdasta, jolloin penkkiurheilija on ryhtynyt kyseistä sarjaa seuraamaan. Harva näet ottaa omakseen porukkaa, joka nyhjää sarjan alapäässä tai edes keskikastissa. Voittajat kiinnostavat, ellei sitten joukkueesta löydy jotakin erityistä kiinnekohtaa, kuten Norwichin tapauksessa nykyisin.

Liverpool on Euroopassa menestynein brittiseura ja Englannin pääsarjassakin hyvä kakkonen heti ManU:n jälkeen. Anfieldillä koko historiansa ajan kotipelinsä pelannut "Pool" on voittanut mestaruuden peräti 18 kertaa.

Nyt, joulun 2019 alla, voin luvata, että muun muassa suuren suomalaisen Liverpool-fanien joukon piinallinen odotus on ihan pian ohi.

Hämmästyttävät 30 vuotta ilman liigamestaruutta olisi tulossa täyteen ensi keväänä. Tasakymmenien merkeissä voidaan You never walk alonea hoilata yhtä pontevasti kuin 1980-luvulla, kun Liverpool oli voittanut viidentoista vuoden sisällä kymmenen liigamestaruutta.

Valioliigassa ollaan parin pelin päässä sarjan puolivälistä. Liverpoolin statistiikka on niin murskaava, että tätä saumaa ei Jürgen Kloppin miehistö ilmeisestikään voi munia. Joukkueella on pelattuna 17 ottelua ja menetettynä vain kaksi pistettä. Eli Liverpool on voittanut 16 kertaa, pelannut kerran tasan ja hävinnyt nolla kertaa.

Eroa pahimmaksi vastustajaksi luokiteltuun ManCityyn on pitkälti toistakymmentä pinnaa. Näiden väliin mahtuu Leicester, joka esityksillään osoittaa, ettei neljän vuoden takainen sensaatiomestaruus ollut mikään ihan puhdas onnenkantamoinen.

Liverpool pelasi lauantaina yhden syyskauden vaikeimmista otteluista. Ei olisi ollut ensimmäinen kerta, kun sarjan jumbo (tässä tapauksessa Watford) olisi käynyt kyykyttämässä liigakärkeä tämän kotikentällä.

Watford loi muutaman huippupaikan, mutta ratkaisupaikoissa keltapaidat jäätyivät totaalisesti. Viimein Watford erehtyi luulemaan jotakin ja silloin Liverpool oli vaarallisimmillaan. Ällistyttävän tehokas vastahyökkäysjoukkue iski ja peli oli selvä.

Pakko on ollut ihailla tänä(kin) syksynä Sadio Manen ajoituksia Liverpoolin hyökkäyksessä. Syöttö lähtee täydestä vauhdista juuri oikeaan aikaan ja mies itse osaa livahtaa vastustajan alakerran rakosista tismalleen parhaalla hetkellä vapauteen ja maalintekoon.

Liverpoolin tehokärkiä voisi ylistää usemman kolumnin edestä. Säästetään se keväälle ja nostetaan tässä esiin toppari Virgil van Dijk. Eli heittänyt Klopp noin 80 miljoonaa euroa hukkaan hankkiessaan hollantilaisen seuraan.