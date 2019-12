Lukijan mielipide: Keski-ikäisten pitäisi ilmastokysymyksissä kuunnella nuorison, näiden Gretojen ääntä



Kiitokset Tiina Ruotsalon kolumnista "Ylivalta ei piittaa marginaaleista" (KP 15.12.2019). Uskonnollisuus on kovin tunnepitoinen asia, minkä vuoksi mediassa on näin joulun alla ollut paljon keskustelua koskien koulujen joulujuhlajärjestelyjä. Laitanpa minäkin siis lusikkani soppaan.

Opetushallitus on kuitenkin antanut koulujen lukukausien päätösjuhlista ohjeen, jota on toteutettu jo muutaman vuosikymmenen ajan monissa kouluissa.

Työskentelin koko opettajaurani ajan keskisuuressa kaupungissa Uudellamaalla. Pääkouluni oli yli 500 oppilaan yhtenäiskoulu, jonka oppilaat edustivat monia maailman uskontoja ja niiden suuntauksia sekä ei-uskonnollisia näkemyksiä. Kaupungin kouluissa opetettiin Suomen valtionkirkkojen, evankelisluterilaisen ja ortodoksisen, lisäksi myös muita uskontoja sekä luonnollisesti myös elämänkatsomustietoa.

Lukuvuosien päättymisjuhlan järjestimme koululla. Se on osa peruskoulun opetusta ja koskee siis kaikkia oppilaita. Juhlissa lauloimme ajankohtaan sopivan virren, muita kristillisen uskon elementtejä ei juhlissa ollut. Tämä perinne sopi jokaisen oppilaan huoltajalle. Lisäksi luokilla oli ohjelmaa, pienimmillä tonttujuttuja ja isommilla musiikkia ja tansseja.

Kirkkoon mentiin joulun alla ja keväällä. Tämä koski kirkkoon kuuluvia oppilaita. Siellä oppilaat esittivät jouluevankeliumin lisäksi omaa, kristilliseen perinteeseen kuuluvaa ohjelmaa. Seurakunnan pappi piti puheen ja musiikkina olivat yhteiset laulut ja virret.

Muille oppilaille järjestimme kouluilla muuta ohjelmaa. Pienimpien kanssa askarreltiin tai luettiin satuja, myös ohjelmaa sai esittää. Isommat oppilaat kertoivat oman uskontonsa juhlista, keskustelimme myös joulusta ja siihen liittyvistä perinteistä.

Myös jotkut muita uskontoja tunnustavat oppilaat halusivat lähteä kirkkoon. He kertoivat haluavansa tutustua suomalaiseen perinteeseen ja uskonnon harjoittamiseen.

Tämä toimi mainiosti, kukaan ei valittanut. Suurin kiitos tuli monilta maahanmuuttajataustaisilta vanhemmilta, jotka halusivat tulla katsomaan oppilaiden esityksiä sekä joulu- että kevätjuhliin.

Toiset kiitokset menevät Mikko Tunkkarille kirjoituksesta Nuoria olisi syytä kuunnella (KP 15.12.2019).

Olen samaa mieltä kanssasi, että yhä enemmän meidän vanhojen ja myös keski-ikäisten pitäisi ilmastokysymyksissä kuunnella nuorison, näiden Gretojen ääntä.

Tulevaisuus on heidän, mehän pääsemme kuin koirat veräjästä kuolemalla pois ennen katastrofia. Heillä on unelmansa opiskella, valmistua ammattiin, perustaa perhe ja elää sen kanssa omannäköistä elämää elinkelpoisessa ympäristössä.

Heillä on tietoa asioista, he ovat valmiita luopumaan turhasta kuluttamisesta, jakamaan ja kierrättämään. Heistä on samantekevää, onko asioiden äänitorvena nainen tai mies, eivätkä perinteet ”näin on aina ennen tehty” rasita heitä.

Mutta, mitä teemme me? Me pistämme pään pensaaseen, kuten entinen jänis, ja sieltä me huutelemme pilkkoja ja väärää tietoa varmoina asiastamme. Ei meitä hätkähdytä uutinen Madridin ilmastokokouksen epäonnistumisesta, jonkun saarivaltion joutumisesta veden valtaan tai suurista, luontoa tuhoavista metsäpaloista.

Surullista. Voisimmeko yrittää? Ehkä emme tarvitse ylitsepursuavia joulupöytiä tai kaikkia jouluhärpäkkeitä ja uusia tavaroita, vaikka vanhatkin toimivat. Tarvitaanko kaikkea kaukomailta tuotua ruokaa, jota kaupat pursuavat, emmekö voi pitäytyä kotimaisessa tai vähintään eurooppalaisessa ruuassa?

Pienistäkin päätöksistä syntyy virta, se virta vie mukanaan ja antaa tyytyväisemmän olon.

Kuitenkin ennen kaikkea, voisimme yrittää kuunnella ja tukea nuoria heidän pyrkimyksissään muuttaa ajatustapojamme ja pelastaa heidän ansaitsemansa tulevaisuus.