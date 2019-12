Lukijan mielipide: Fanaattisia ylitselyöjiä löytyy kirkosta ja sen ulkopuolelta



Parahin Tiina Ruotsala, luettuani kolumnisi jäin melko toviksi puntaroimaan. Luulen hahmottaneeni ajatuksesi – itse asiassa löysin jopa tunnetason linkkejä itseeni. Yksi kokee ulkopuolisuutta uskonnottomuuden, toinen uskovaisuuden takia, näinhän se menee.

Tasapaino enemmistön ja vähemmistön huomioimisessa on kiikkerä juttu. Globaalisti ajatellen meillä on asiat onneksi aika hyvin. Harvassa maassa uskonnonvapaus on näin pitkälle taattu. Tänä päivänä se saattaa toki tarkoittaa sitäkin, että pienilukuisen vähemmistön takia koulun joulujuhla värjötellään ulkosalla, kun kylän ainoa iso kokoontumistila on kategorisesti käyttökiellossa. Suo siellä, vetelä täällä.

Kirkon yhteiskunnallinen asema on nähtävä pitkän historiallisen jatkumon tuloksena. Ei tämän päivän seurakunnilta ole kysytty, haluavatko he kontolleen kaikkea sitä metsäomaisuutta ja kiinteistömassaa sisäilmaongelmineen. Leiviskä on vain hoidettava vastuullisesti Jumalan kunniaksi ja seurakuntalaisten parhaaksi. Vaikka olen päässyt kurkistelemaan kirkon sisäpiireihin, vallanhimoa ei ole juuri tullut vastaan, byrokratiaa ja kaavoihin kangistumista kylläkin.

Kuppiasi horjuttaneet lieveilmiöt lienevät jo nykyään aika harvinaisia. Kreationismi ei ole kuulunut kirkkomme keskeiseen kuvastoon, ei myöskään toisten ihmisten taivaspaikkojen jakaminen. Fanaattisia ylitselyöjiä taitaa löytyä niin kirkosta kuin sen ulkopuoleltakin. Kollektiivista syyllisyyttä ei pidä niistä ottaa taakakseen.

Muistan muuten minäkin pakkasillan avaruuskeskustelut isäni kanssa. Yhdessä sitä äimisteltiin galaksien kaukaisuutta ja ihmeteltiin, että miten joku jaksaa uskoa siihen, että kaikki tämä olisi vain sokean sattuman tarkoitukseton tulos. Todettiin miehissä, että enemmän uskoa se taitaa lopulta vaatia.

Mikko A. Himanka

kirkolliskokousedustaja

Ylivieska