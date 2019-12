Pääkirjoitus: Kokkola tarvitsee asukkaita, myös kiintiöpakolaisia – Paras tapa kotouttaa on työ, opiskelu ja tavallinen arki

Kokkola on perinteinen satamakaupunki, jossa on totuttu iät ja ajat kansainvälisyyteen. Sama koskee esimerkiksi Pietarsaarta tai Vaasaa.

Nytkin Kokkolassa asuu kymmeniä eri kieliä puhuvia ihmisiä, jotka ovat tulleet seudulle erilaisista syistä; opiskelemaan, töihin, naimisiin tai pakolaisina. Osa jää alueelle pysyvästi, toiset ovat vain käymässä. Pakolaisina Suomeen muuttaneet ihmiset ovat omanlaisensa ryhmä, joka ei ainakaan alussa voi itse valita asuinpaikkaansa.

Kokkolan kaupunginhallitus linjasi maanantaina, että kiintiöpakolaisten määrä pidetään kolmessakymmenessä per vuosi. Ihan läpihuutojuttuna ratkaisua ei tehty, sillä perussuomalaisten jäsen Timo Sillanpää esitti kaupunginhallituksen puheenjohtajan Reino Herlevin (kesk.) kannattamana, että kiintiöpakolaisia otettaisiin vain joka toinen vuosi. Herlevi arvioi, että asia herättää keskustelua valtuustossa. Näin varmasti on, kun valtuusto käsittelee pakolaisten määrää helmikuussa.

Kokoomuksen Pentti Haimakainen kertoo Keskipohjanmaalle olevansa yllättynyt Reino Herlevin maanantain näkemyksestä. Haimakainen perustelee nykykäytännössä pysymistä sillä, että määrä on sopiva ja Kokkolan organisaatio on kunnossa. Huolta herättää lähinnä se, että pakolaiset eivät pysy kaupungissa. Vihreiden Terho Taarna on sitä mieltä, että Kokkolassa on liian vähän maahanmuuttajataustaisia ihmisiä.

Kiintiöpakolainen on henkilö, jonka YK:n pakolaisjärjestö UNHCR on määritellyt pakolaiseksi. Suomi on määritellyt maahan tulevien kiintiöpakolaisten määrän ja kukin paikkakunta tekee omalta osaltaan päätöksen siitä, ottaako se vastaan pakolaisia. Koko Suomeen tulee vuosittain alle tuhat kiintiöpakolaista.

Vastaanottajakunta saa valtiolta korvauksia pakolaisten vastaanottamisesta ja kotoutumispalveluiden järjestämisestä. Kokkolassa ulkomaalaistoimisto vastaa kiintiöpakolaisten vastaanotosta. Toiminnasta on jo pitkä kokemus.

Keski-Pohjanmaan alue tarvitsee lisää asukkaita ja moni ala kaipaa myös työvoimaa. Pakolaisten vastaanotto ja kotoutuminen onnistuvat parhaiten silloin, kun ihmiset pääsevät opiskelemaan, töihin ja kiinni normaaliin arkeen.

