Keskuskauppakamarin Juho Romakkaniemi: Suomen pitää uskaltaa toteuttaa reformeja ja uusia tekemisen malleja

Anglosaksisessa keskustelussa on puhuttu ”kapitalismin uudelleenmäärittelystä”. Amerikkalaisyritysten johtajat vaativat yrityksille arvoja voitontavoittelun oheen. The Economist ja Financial Times ovat myös käyneet tätä keskustelua. Summattuna tämä keskustelu koskee erityisesti USA:n yhteiskuntaa ja talousjärjestystä.

Pohjoismaista katsottuna nämä vaatimukset voi kiteyttää kahteen tavoitteeseen. Ensinnäkin markkinatalouden tueksi pitäisi rakentaa pohjoismaisen mallin mukaista, tehokkaasti järjestettyä, universaalia ja mahdollistavaa hyvinvointiyhteiskuntaa. Toisekseen yritysten toimintaa täytyy ajaa voitontavoittelun rinnalla laajempi vastuullisuus toimintansa sosiaalisista ja ekologisista vaikutuksista.

Vastuullinen yritystoiminta on ollut kauppakamareiden toimintamme keskiössä yli satavuotiaan historiamme. Vastuullisuus tarkoittaa moraalisesti ja kestävästi oikein toimimista yli lakien ja normien. Itsesääntelyn perinne on konkreettisesti tämän vastuullisuuden ytimessä. Tänä päivänä se toteutuu esimerkiksi vastuullisuuslautakunnassamme ja ajamassamme yritysten ilmastositoumuksessa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kannatamme myös aitoa mahdollisuuksien tasa-arvoa jokaiselle kehittyä parhaaseensa taustastaan riippumatta. Se tarkoittaa tasa-arvoisia koulutusmahdollisuuksia kaikille, universaalia sosiaali- ja terveysvakuutusta sekä arvokasta huolenpitoa niistä, jotka eivät itsestään huolta pysty pitämään.

Tällainen pohjoismainen malli on luonut maailman vauraimpia ja kilpailukykyisimpiä yhteiskuntia. Kannatamme sitä, mutta tehokkaasti järjestettynä. Vain tehokkaimmin järjestetty hyvinvointiyhteiskunta on kansalaisilleen paras kaiken kustantavina veronmaksajina sekä sen laadukkaiden palveluiden käyttäjinä.

Tämä malli on ollut Pohjoismaissa mahdollista kustantaa vain koska meillä on ollut historiallisesti vahva yksityinen omistusoikeus, suhteellisesti vapaat markkinat ja kilpailu sekä avoin asenne kansainväliseen kauppaan. Ilman näistä syntyvää talouskasvua ja työpaikkoja ei olisi ollut mahdollisuutta kustantaa hyvinvointiyhteiskuntaakaan.

Hyvinvointiyhteiskunta on generoinut vastaavasti osaavaa työvoimaa ja korkean osaamisen innovaatioita, jotka ovat vauhdittaneet talouskasvua. Kutsuttakoon tätä pohjoismaista mallia kilpailun vapauttamiseen Ruotsi-Suomessa voimakkaasti vaikuttaneen Anders Chydeniuksen kunniaksi ”chydeniuslaiseksi hyvinvointivaltioksi”. Siinä vapaa kauppa ja kilpailu sekä mahdollistava hyvinvointiyhteiskunta ovat saman kolikon kaksi eri puolta.

Kun nykyisessä kapitalismikeskustelussa chydeniuslaisen hyvinvointivaltion kannattaminen tarkoittaa USA:ssa universaalin terveydenhuollon luomista ja suurituloisempien verotuksen suhteellista kiristämistä, niin Suomessa se tarkoittaa lähes päinvastaista.

Saman ihanteen toteuttamiseksi meidän on pystyttävä tehostamaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita, hyödynnettävä paremmin markkina- ja asiakasmalleja korkeakoulutuksessamme sekä tuotava enemmän kilpailua ja uusia rahoitusmalleja infrastruktuurin kehittämiseksi. Tämä kaikki pitäisi myös tuottaa tehokkaammalla ja neutraalimmalla verojärjestelmällä sekä nykyistä matalammalla veroasteella.

Yhteiskuntien ja keskustelun erisuhtaisuus näkyy esimerkiksi siinä, että kun vastaa USA:n presidentinvaalien vaalikoneisiin kauppakamareiden tavoitteiden näkökulmasta, saa ehdokkaakseen sosialistiksi kutsutun Elisabeth Warrenin. Suomessa samoilla tavoitteilla leimataan helposti uusliberalistiksi.

Suomi oli 1900-luvun globaali menestystarina. Taloutemme kasvoi viime vuosisadalla kumulatiivisesti toiseksi eniten maailmassa. Rohkeat uudistukset, toimiva markkinatalous, viisaat julkiset investoinnit ja chydeniuslainen hyvinvointivaltio teki meistä vuosituhannen alussa yhden maailman kilpailukyisimmistä maista. Sen jälkeen olemme viime vuosikymmenet eläneet pysähtyneisyyden aikaa. Olemme pitäneet kiinni menneistä rakenteista ja saavutetuista eduista ja silloinkin kun olemme jotakin vähän uudistaneet, on se yleensä ollut liian vähän liian myöhään.

Tähän on saatava muutos. Meidän pitää uskaltaa ryhtyä toteuttamaan rohkeita ja ennakkoluulottomia reformeja ja uusia tekemisen malleja tässä ajassa chydeniuslaisen hyvinvointivaltion kukoistuksen jatkamiseksi. Sen tavoitteena ovat universaalit ihanteet, ei viime vuosisadan rakenteet, joita täytyy uudistaa. Näin Suomi voi nousta uuteen kukoistukseen ja olla ”uuden kapitalismin” mallimaa.