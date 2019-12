Pääkirjoitus: Jouluruuat saavatkin muuttua – Toisaalta monet perinteiset ruuat ovat nykyäänkin arvossaan

Joulu on myös ruuan juhlaa. Jouluruokia suunnitellaan, ostetaan ja valmistetaan päivätolkulla. Osa aloittaa valmistautumisen viikkoja ennen aattoa tekemällä ruokaa pakastimeen. Joululeivonta tuo tunnelmaa ja on mukavaa perheen yhdessäoloa. Osa juhlaan valmistautumista on nimenomaan sen miettiminen, mitä joulupöydässä ja pyhinä tarjotaan.

Joukkoon mahtuu myös niitä, jotka haluavat välttää kaikkea jouluhössötystä, ostamista ja laittamista. Jos joulun suursiivoukset ovat marttojen ohjeidenkin mukaan jääneet yhä useammalta väliin, näyttää lahjojen ja ruuan ostaminen olevan edelleen muodissa.

Erityisesti aiempina vuosina juhlapyhiksi hamstrattiin enemmänkin. Kun kaupat ovat auki käytännössä vuoden jokaisena päivänä, ei ruokaostoksilla tarvitse välttämättä ahnehtia. Aika monen ihmisen kohdalla parhaatkin jouluherkut alkavat tökkiä kolmannella lämmityskerralla.

Perinteet muuttuvat ja niin tapahtuu myös juhlaruuan kohdalla. Klassikkoruoka joulukinkku maistuu yhä suomalaisille, joskin kinkkujen koko on pienentynyt ja rinnalle on tullut monenlaisia kevyempiä vaihtoehtoja. Kolme neljästä kotitaloudesta hankkii tänäkin vuonna kinkun. Yli puolet haluaa nimenomaan kotimaista lihaa.

Vähiten kinkkua syövät 18-30 -vuotiaat naiset sekä yliopistotutkinnon suorittaneet suomalaiset. Lähes joka kolmas alle 30-vuotias nainen ja joka viides korkeasti koulutettu ei syö kinkkua lainkaan. Esimerkiksi kalkkuna löytää yhä useammin suomalaisten ruokapöytään.

Maailma ja ihmisten tottumukset muuttuvat. Sen mukana erilaisia kasvisvaihtoehtoja löytyy nettiresepteistä jo runsaastikin. Seitankinkku on sanana monille outo, mutta kysymys on muun muassa kikhernejauhosta valmistetusta "kasviskinkusta".

Perinteisistä jouluherkuista löytyy vuosi toisensa jälkeen suosittuja ruokia, vaikka kinkku ei kiinnostaisikaan. Porkkana- ja lanttulaatikot sekä kalaruuat maistuvat monelle. Jouluna ruoka ei ole pelkästään ruokaa. Se selviää tälläkin aukeamalla haastateltujen ihmisten kommenteista.