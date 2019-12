Tiina Ojutkankaan kolumni: Joulujuhlakohusta voi kehittyä hyvääkin – Mihin kaikkeen seurakuntien tiloja voisikaan käyttää: "Minkään inhimillisen ei pitäisi olla kirkolle vierasta"

Kirkon sopivuudesta joulujuhlien pitopaikkana syntyi melkoinen kohkaus marraskuussa, kun apulaisoikeusasiamies teki kohua aiheuttaneen linjauksen. Ideana on siis se, että kirkossa saa pitää koulujen joulukirkkoja ja muita vastaavia, mutta ei varsinaisia opetusohjelmaan kuuluvia koulujen pättäjäisjuhlia.

Toisaalta koulujenkin tiloissa järjestettävissä, kaikille oppilaille tarkoitetuissa juhlissa saa olla ainoastaan tietty määrä uskonnollisia elementtejä. Joskus rajanveto sen välillä, mikä kuuluu kulttuuriin ja mikä uskontoon, on vaikea. Opetusneuvos Kati Mikkolan mukaan juhlassa voi olla esimerkiksi joulukuvaelma.

Ylimääräinen kärjekkyys ei helpota asian ratkaisemista. Oman lisähöysteensä tuo jo pohdinta siitä, mitä kirkko tilana edustaa. Keskustelu ei ole turhaa vouhottamista, sillä kaikki ihmiset eivät kuuluu kirkkoon tai edusta samaa uskontoa kuin valtaosa suomalaisista. Koulusta puhuttaessa on tärkeätä noudattaa yhteisiä sääntöjä. Arkijärjenkään käyttöä ei kannattaisi sulkea pois.

Apulaisoikeusasiamiehen linjaus on hämmentänyt monessa kunnassa. Kannuksessa osa vanhemmista ja päättäjistä olisi halunnut noudattaa vanhoja perinteitä ohjeista riipumatta. Kaupunginhallitus on linjannut, että "vanhalla tyylillä mennään". Viranhaltijapäätös puolestaan oli, että juhla siirretään vapaa-aikakeskukseen. Kannuksen meininki kuvastaa asian hankaluutta enemmän kuin kertoo kannuslaisesta päätöksenteosta. On ymmärrettävää, että ainakin osa oppilaista oli päätöksestä hyvin pettynyt.

Mitä seurakuntien tiloissa ja erityisesti kirkoissa voi tehdä? Seurakunnat kärvistelevät rahapulassa ja joissakin paikoissa on mietinnässä jopa se, pitääkö kirkko purkaa, jos rahat eivät riitä ylläpitoon ja remonttiin. Väki vanhenee, veronmaksajat vähenevät ja kirkkoon kuuluvien määrä pienenee useimmissa seurakunnissa.

Keskipohjanmaan levikkialueella kirkon jäsenyys on edelleen hyvin tavallista toisin kuin isoissa kaupungeissa ja esimerkiksi pääkaupunkiseudulla. On syytä kannustaa seurakuntia miettimään aktiivisesti, mitä erilaisia käyttötarkoituksia heidän omistamillaan kiinteistöillä on, että kirkko olisi elävä kohtaamispaikka.

Kokkolan seurakuntayhtymässä esimerkiksi Kaarlelan kirkossa pidettiin viime vuonna yli 800 erilaista tilaisuutta, joihin osallistui 34 540 ihmistä. Mukana laskuissa ovat myös erilaisten esiintymisten harjoitukset. Kokkolan kirkon tilaisuuksisa kävi 53 490 ihmistä. Heistä messuun osallistui 13 200 seurakuntalaista. Nämä väkimäärät ovat jo sellaisia, että kirkot eivät ole turhan panttina. Toisenlainen ongelma on Kokkolan Ykspihlajan kirkolla, jonka käyttötarkoitusta seurakunnassa mietitään ankarasti. Voisiko seurakuntasalia vuokrata ja minkälaiseen toimintaan?

Kirkkojärjestyksessä sanotaan, että kirkko vihitään jumalalle pyhitettäväksi huoneeksi ja sitä saa käyttää sen pyhyyteen soveltaviin tarkoituksiin. Viime kädessä Kokkolassa kirkkoherra ja seurakuntaneuvosto päättävät tilojen käytöstä ja linjaavat sitä.

Kokkolan kirkkoherra Jouni Sirviö pohtii torstaisen puhelinkeskustelun aikana kirkkoa tilana. Sirviön näkökulmat huokuvat sovittelunhalua ja samalla hän pitää mielessään kirkon roolin. Hänen mielestään voidaan olla rohkeita ja käyttää mielikuvistustakin, kun ratkaistaan, miten saadaan rahaa seurakunnan tilojen ylläpitämiseen. Seurakunnan tiloissa järjestää vaikka elokuvateatteritoimintaa. Kirkoherra pohtii, että "hyvä elokuva saattaa tulkita elämää älyttömän hyvin. Minkään inhimillisen ei pitäisi olla kirkolle vierasta vaan pikemminkin puolustaa sitä".

Kirkon rooli sopuisana toimijana yhteiskunnan myllerryksessä voisikin olla sovittelija. Sopii laajempaankin mietintään kuin koulujen joulujuhlapaikan päättämiseen.