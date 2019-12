Krematorion rakentaminen Kokkolaan Mariankadulle alkaa ensi vuonna – yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi pitkän keskustelun jälkeen ensi vuoden talousarvion

Krematorion rakentaminen Kokkolaan alkaa ensi vuonna Mariankadulla, vanhan lämpökeskuksen tiloissa Keski-Pohjanmaan keskussairaalan pihalla.

Kokkolan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi torstaina pitkän keskustelun jälkeen talousarvion, johon sisältyy 1,25 miljoon euron investoinnit.

Suurimmat investoinnit ovat krematorion rakentamisen aloittaminen, seurakuntakeskuksen C-osan ilmastointikoneen uusiminen, Kaustisen seurakuntakodin korjaukset ja Chydenius-pappilan katon korjaus.

Kokkolan rakennus- ja ympäristölautakunta myönsi Kokkolan seurakuntayhtymälle ympäristöluvan krematorion rakentamiseen marraskuussa. Krematorion toiminnan on tarkoitus alkaa vuonna 2021.

Krematorioasia on ollut Kokkolassa esillä kohdakkoin neljännesvuosisadan, vuodesta 1995 lähtien.

Kokkolan seurakuntayhtymän ensi vuoden talousarvion kokonaistuotot ovat 13,2 miljoonaa euroa. Kirkollisverotulojen arvioidaan laskevan tulevana vuonna yhden prosentin verran. Verotulojen osuus kokonaistuotoista on 77 prosenttia. Valtionrahoitusta saadaan noin miljoona euroa. Metsätalouden tuottoja on budjetoitu runsaat 300 000 euroa.

Toimintakulut ovat runsaat 11 miljoonaa euroa, josta henkilöstökulujen osuus on 63 prosenttia. Poistojen määrä, noin 900 000 euroa, on huomattavan suuri, kun otetaan huomioon, että vuosikate on hieman yli 800 000 euroa.

Pekka Hulkko esitti, että perustettaisiin työryhmä pohtimaan käyttövarojen jakoa turvaamaan seurakuntien toimintaedellytykset. Esitys sai kannatusta. Yhteinen kirkkovaltuusto päätti, että työryhmän valitsee yhteinen kirkkoneuvosto.

Vuoden 2020 tuloksen arvioidaan olevan noin 90 000 euroa alijäämäinen. Kuluvan vuoden talousarvio näyttää toteutuvan pääosin hyvin.

Kaarlelan kirkon sisäpuolinen kunnostus ylittää varatut määrärahat vajaalla 200 000 eurolla. Remontin suunnittelu ylitti arvion 65 000 eurolla, kun asbestipurkua ei oltu budjetoitu remonttiin. Se maksoi 46 600 euroa. Myöskään äänentoistoa ei oltu budjetoitu. Sen kustannukset olivat 41 200 euroa. Loput ylityksistä aiheutuivat lisä- ja muutostöistä.

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi Elisabethin hautausmaan käyttösuunnitelman, joka vaatii vielä Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistuksen.

