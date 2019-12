Keskipohjanmaan TV-viikon valinta: Ikä painaa, Hercule Poirot!

★ ★ ★ ★

Hercule Poirot: Aikataulukon arvoitus.Ohjaus Alex Gabassi, 2018MTV3 ke 25.12. klo 21.00

Brittitelevisio ei enää takaa laatua. Mutta Hercule Poirot: Aikataulukon arvoitus on tehty viimeisen päälle. David Suchet’n Poirot vuonna 2013 oli jo täysimittaista tv-elokuvaa. Kolmiosaisena pariin tuntiin lavennettu uutuussarja syvenee sekin keskittymällä yhteen ratkottavaan tapaukseen.

John Malkovich, 65, löytää omaan tulkintaansa Suchet’n itserakkaasta belgialaisnerosta poikkeavan, pidättyvän kulman. Aisaparina komisario Cromea esittää Harry Potterin varjosta nouseva kolmikymppinen Rupert Grint.

Sarjamurhaajatarina on Agatha Christien tarinoista synkimpiä, ainakin tällaisena. Edellinen versio nähtiin televisiossa 1992. Nyt tunnelmaa ei kevennetä komiikalla, hölmöllä kumppanilla tai etsivän eksentrisyydellä. Hahmon turhamaisuus on kyllä esillä. Malkovichin Poirot’lla ei ole viiksiä vahattavana, mutta paljastavasti harmaantuvan parran värjäämistä kokeillaan heikoin tuloksin.

Ikääntyvän entisen kuuluisuuden nöyryytys on moninaista. Maineesta on jäljellä rippeet. Armoton aika ja massakulttuuri ovat ajaneet erikoisyksilöiden ohi. Aiemmin ulkomaalaisuus on ollut ihastelun aihe. Nyt se tekee dekkarista epäilyttävän hylkiön. Eletään vuotta 1933. Englantilaisten tunnelmat ovat odottavia ja hermostuneita kuin Brexit-Britanniassa. Maahanmuuttajavastaisuus yltyy.

Minisarja avaa päähenkilön menneisyyttä ja traumoja enemmän kuin ennen. John Malkovich näyttää viimein, mikä panee juhlitun yksityisetsivän tikittämään. Versio ei lepää tyhjän päällä. Poirot’n historia on läsnä. Vanhan ystävän, Scotland Yardin komisario Jappin kohtaloa sivutaan. Tilalla on kyynisempi, mutta dynaamisempi Crome. Yhteistyö takkuilee molemminpuolisen epäluulon vuoksi. Tunnelma pehmenee, kun Poirot kertoo Jappin sanoneen nuorta Cromea ”hyväksi mieheksi”.

Aakkosmurhista enteitä Poirot’lle omista syistään kirjeissä lähettävänä tappajana Eamon Farren näyttelee väkevästi piinatun, sairaan ihmisen roolin.