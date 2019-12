Keskipohjanmaan TV-viikon valinta: Terminaattori Glenn maantieraivon vallassa

★ ★ ★

Blinkers.Ohjaus Tobias Ahlgren, 2019Yle Areena

Anders Hassel on parhaita keskipohjalaisia harrastajanäyttelijöitä. Blinkersissä karismaattinen esiintyjä on jätetyöläinen Glenn (Anders Hassel), joka nousee väärinkäsitysten myötä sankariksi. Mieheltä menee kuppi nurin suuntavilkkujaan (Blinkers) säästelevien kanssa-autoilijoiden vuoksi.

Käsikirjoittaja-ohjaaja Tobias Ahlgren heittää laastia seinään rattoisasti. Joka kolmas poikamainen, amerikkalaista toimintaa ja väkivaltaelokuvia myötäilevä idea toimii. Sisältö ei ole kypsynyt ohjaajan edellisestä, Smanderoon: With a Vengeance (2013), mutta jälki on näyttävämpää. Kryszthof Maid kuvasi Blinkersin hulppeissa ympäristöissä Pietarsaaressa, Kaustisella, Uudessakaarlepyyssä ja Vaasassa.

Mafiaelokuvan ja tieteiskauhun cocktailina Blinkers on työvoitto niin tekijöilleen kuin katsojalle. Ensipuolisko on puuduttavaa esittelyä ja näyttelijätkin puolinukuksissa. Loppupuolella paukkuja lisätään ja kekseliäisyys nostaa hymyn huulille. Liian pitkä Blinkers on ehkä vain ”fattig mans Renny Harlin”, mutta ilmaisun parhaassa merkityksessä.