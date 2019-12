Pääkirjoitus: Perheväkivalta otettava tosissaan – Lähisuhteiden ongelmia peitellään edelleen

Turvakotien asiakasmäärät ovat kasvaneet, mikä ei ole pelkästään huono asia. Se voi kertoa myös siitä, että apua osataan pyytää ja sitä myös saa. Lähisuhdeväkivalta on aina vakavaa ja sillä on hyvin monenlaiset muodot. Tuhannet suomalaiset päätyvät hakemaan apua turvakodeista. Suomessa parisuhdeväkivalta on valitettavan yleistä ja usein se jää myös kodin ovien sisäpuolelle.

Joka kolmannessa fyysisesti riitaisassa parisuhteessa on ollut väkivaltaa jo kauan ennen avun hakemista. Moni väkivallan kohde saa turvaa sukulaisten ja ystävien luota ennen kuin käännytään ammattiauttajien puoleen. Kokkolalaisen turvakoti Ainan sosiaalityöntekijä Carola Holmbäck-Puskala arvioi, että läheisten tuki on arvokasta myös silloin, kun kriisityön ammattilaiset ovat auttamassa tilanteen selvittelyssä.

Suomessa on kaikkiaan 28 turvakotia, joten joka paikkakunnalla niitä ei ole. Keskipohjanmaan levikkialueellakin lähimmät turvakodit ovat Kokkolan lisäksi Seinäjoella, Vaasassa ja Raahessa. Asiakkaita ohjataan lähimpään mahdolliseen turvakotiin, jossa on tilaa. Apua saa riippumatta siitä, onko omalla kotipaikkakunnalla toimintaa ja vaikka keskellä yötä.

Turvakotitoiminnan rahoittaa valtio eikä kenenkään tarvitse jäädä ilman apua taloudellisista syistä. Suomessa on ollut turvakoteja neljälymmentä vuotta. Perheväkivaltaan on vuosien mittaan alettu suhtautua yhä vakavammin. Syyllisyys, peittely ja ongelmasta vaikeneminen ovat edelleen tosiasioita. Perheväkivallan uhri pahimmillaan uskoo itsekin, että väkivalta johtuu hänestä itsestään. Joskus kulissien ylläpitäminen ja häpeä voittavat turvallisuuden. Kohteina voivat olla aikuiset ja lapset.

Lähisuhdeväkivalta on rikos, mutta vain pieni osa niistä tulee poliisin tietoon. Lähisuhdeväkivaltaa on moninkertaisesti verrattuna turvakoteihin hakeutuneiden määrään. Väkivaltaa on muukin kuin lyöminen. Henkinen väkivalta ja pelkääminen syövät lopulta ihmisen kuin ihmisen itsetunnon.

Hyvä, että turvakodit toimivat ja laki ja poliisi suhtautuvat lähisuhteissa tapahtuvaan väkivaltaan vakavasti. Asenteissa on vielä muuttamista, että ihmiset eivät pelkäisi pyytää apua tai puuttua toisten vaikeisiin tilanteisiin. Syyllinen on aina se, joka lyö tai uhkaa.