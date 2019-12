Pääkirjoitus: Hallituksen tulevaisuuskaan ei ole helppo – Minkähänlainen hallitus tulisi oppositiosta vai tulisiko minkäänlaista

Suomessa on ollut tänä vuonna kolme pääministeriä, mikä ei ole ihan tavallista. Pääministeri Juha Sipilän hallituksen lähtölaskenta alkoi viimeistään eduskuntavaaleista. Keskustan kannatuksen alamäki ei ole parantunut Katri Kulmunin kaudella.

Antti Rinteen hallitus kaatui pääministerin kompurointiin alle puolessa vuodessa. Samalla hallitusohjelmalla, mutta osin uusin voimin, muodostettu uusi hallitus on toiminut kaksi viikkoa. Kaikki vakuuttavat seisovansa ohjelman takana, mutta helppoa ei demarien ja keskustan yhteiselosta tule.

Uusi hallitus on ehtinyt kahden viikon aikana siirtyä vaikeasta tilanteesta toiseen. Se on vastannut välikysymykseen ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) toiminnasta ja al-Holista. Luottamuksesta on äänestetty ja keskustelu on ollut voimakasta.

Pääministeri Sanna Marin on saanut alkutaipaleellaan runsaasti huomiota muun muassa ulkomaisessa mediassa. Viron sisäministerin Mart Helmen negatiiviset kommentit otettiin Suomessa ja Virossakin tyrmistyksellä vastaan.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Uutissuomalaisen gallup kertoi lauantaiaamuna, että puolet suomalaisista uskoo Marinin onnistuvan tehtävässään. Vajaa kolmannes ei usko pääministerin onnistumiseen ja joka viides ei osaa kertoa kantaansa. Suurin luottamus on pääministeripuolueen kannattajilla, perussuomalaisten keskuudessa vain 22 prosenttia uskoi Marinin onnistumiseen.

Åbo Akademin valtio-opin professori Kimmo Grönlund arvioi Uutissuomalaiselle, että "ei tämä Marinin kannalta huono tulos ole siinä mielessä, että hallituksen vaihto oli omalaatuinen prosessi, joka herätti tietynlaista epäluottamusta osassa kansaa".

Luottamus pääministeriin heijastuu parhaassa tapauksessa luottamukseen myös hallitusta kohtaan, että Suomen asioita hoidetaan vakaasti ja ilman turhaa repimistä. Ilta-Sanomien tuoreessa kyselyssä enemmistö suomalaisista uskoo hallituksen pysyvän koossa seuraaviin eduskuntavaaleihin asti.

Opposition tehtävä on luonnollisesti kritisoida. Poliittinen syksy ei kuitenkaan saa kaikilta osin korkeita tyylipisteitä. Perussuomalaisten ja kokoomuksen yhteiskunnalliset näkemykset saavat voimaa oppositiossa. Kiinnostavaa on miettiä, minkälainen hallitus tulisi siitä, jossa nykyiset oppositiopuoleet olisivat mukana vai tulisiko minkäänlaista.