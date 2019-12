Hanna Raution kolumni: Lehmillä ratsastusta Toholammilla, jenkkiautojen varaosakauppaa Alavieskassa ja 50-vuotias huoltoasema Halsualla – Kiitos ihmiset arjesta ja tarinoistanne

Tämä aika vuodesta on medioissa vuosikoosteiden aikaa. On aika muistella, mitä on tullut tehtyä ja mitä uutisvuoteen mahtui.

Oma koosteeni sisältää mieleenpainuneita ilmiöitä ja ihmisten tarinoita. Yhtä lailla kuin toisen romu voi olla toisen aarre, voi toisen ihmisen arki olla toiselle suuri ihmetyksen ja ihastelun aihe.

Talvella saimme lukea Toholammilla lehmillä ratsastavista tytöistä. Ennen Keskipohjanmaata tyttöjen maine oli jo kiirinyt aina Keski-Eurooppaan saakka. Jos lehmillä ratsastaminen puhuttelee näillä leveysasteilla, sykähdyttää se taatusti Euroopassakin.

Helmikuussa Toholammilla lumihanki pöllysi, lehmien turpakarvat olivat huurussa ja tyttöjen kasvoilla vilpitön ilo. Erilainen talven ihmemaa.

Vuoden 2018 huhtikuussa Kälviällä paloi kahdeksan asunnon rivitalo. Ihmishenkien menetykseltä säästyttiin, mutta jokainen asukas menetti kotinsa. Vanha rivitalo tuhoutui korjaamiskelvottomaksi.

Tänä syksynä Kälviän Rivikujalla juotiin naapureiden ja rakennusmiesten kesken harjannostajaiskahvit. Yli vuoden evakko oli tullut päätökseen ja ihmiset pääsivät palaamaan samalle paikalle rakennettuun uuteen rivitaloon. Entisistä naapureista on ollut apua toisilleen tapahtuman käsittelyssä. Kodin tuhoutuminen yöllisessä tulipalossa ei niin vain unohdu.

Alavieska ja Halsua ovat pieniä paikkakuntia, joita yhdistää uutterat yrittäjät. Vähän mutkia oikoen voi sanoa, että Alavieskan keskustassa ei kannata myydä maitoa ja päivittäistavaraa, mutta jenkkiautojen varaosia kyllä.

Halsuan Karvosen kylällä toimii edelleen Ruuskan Korjaamo -niminen huoltoasema, jolla on ikää yli 50 vuotta. Toiminnassa on ehtinyt olla mukana niin auto- kuin maatalouskauppaa, dieseliä saa yhä käsinveivattavasta mittarista.

Piristävää vastavoimaa ajalle, jolloin kaikki palvelut tuntuvat häviävän isommistakin pitäjistä.

Viimeinen juttumuistelu koskee positiivista elämänasennetta. Alavieskalainen mies sairastaa ALS:ia, johon tietää ennen pitkää kuolevansa.

"Huomisen murheet eivät saa liikaa hallita tätä päivää. Kyllä se itkunkin päivä vielä varmaan tulee, mutta itketään sitä vasta sitten, kun on sen aika, ei etukäteen."

Kiitos ihmiset, että jaoitte kanssamme arkenne ja tarinanne. Lisää kuluneen vuoden uutisia ja kuvia koostetaan Keskipohjanmaassa joulun jälkeen ja ennen vuoden vaihtumista.