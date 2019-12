Pääkirjoitus: Pyhäjärven maksuton päivähoito on hyvä idea – Päivähoidosta voi olla hyötyä lapselle ja vanhemmalle

Lapsiperheitä houkutellaan eri tavoin asukkaiksi kuntiin. Samaan aikaan, kun pääkaupunkiseutu ja jotkut suuret kaupungit nauttivat muuttajamääristä, on monessa kunnassa tilanne toisenlainen.

Tyypillistä on kuitenkin, että maaseutukunnista ja pieniltä paikkakunnilta halutaan nuorena pois. Jossain elämänvaiheessa saattaa kotiseutu jälleen houkutella. Kotiseudun kaipuu, isovanhemmat ja turvaverkot sekä yksinkertainen arki houkuttelevat joitakin sen sukupolven ihmisiä, jotka ovat opiskelleet muualla ja maistaneet isojen kaupunkien ja ulkomailla asumisen herkkua.

Lapsiperheiden olennainen palvelu on hyvä päivähoitopaikka riittävän lähellä kotia ja työpaikkaa niin, että arki on sujuvaa eikä päivittäisiin matkoihin mene liikaa aikaa. Monissa kunnissa lapsiperheille on yritetty kehittää ekstrapalveluita kuten vauvarahaa.

Noin 5000 asukkaan Pyhäjärven kaupunki on päättänyt poistaa päivähoitomaksun kokonaan. Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Savon risteyksessä sijaitseva pikkukaupunki on laskenut hyödyt ja haitat ja todennut ratkaisun mahdolliseksi.

Suomessa on joitakin kuntia, joissa on jo tehty tai suunnitellaan samankaltaista ratkaisua. Pyhäjärvellä yksittäinen perhe voi säästää lastensa hoitomaksuissa jopa 5000 euroa vuodessa, jos varhaiskasvatuksen piirissä on kolme lasta. Pienimpiin tuloluokkiin kuuluvissa perheissä päivähoito on ollut maksutonta tähän saakkakin.

Kaupunki yrittää ratkaisullaan vaikuttaa siihen, että Pyhäsalmen kaivoksen lopettaessa toimintansa perheillä olisi kiinnostusta jäädä edelleen kaupunkiin. Päivähoitomaksun poistaminen vuonna 2020 on yksi kannuste tässä harkinnassa kertoo sivistysjohtaja Jukka Lehtosaari Keskipohjanmaassa.

Kaupunki tietää, että päivähoitomaksujen poistuminen tietää tulojen menetystä. Toisaalta hallinnollinen työ vähenee ja joissakin tapauksissa maksuttomuus kannustaa kotona olevaa vanhempaa menemään töihin. Kotihoitoa on lisännyt kaupungin maksama kuntalisä, joka pysyy ainakin toistaiseksi ohjelmassa.

Päivähoito on muutakin kuin turvallinen paikka lapselle vanhempien töissä käymisen ajan. Parhaimmillaan varhaiskasvatuksen tavoitteet toteutuvat tavalla, josta on iloa ja hyötyä lapselle itselleen. Yhteiskunnassa on tärkeätä, että naiset opiskelevat ja käyvät töissä. Usein kotiin jäävä vanhempi on äiti.