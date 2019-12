Lukijan mielipide: "On turhaa ärsyttää kansalaisia sellaisilla kielloilla, joita ei tarvita"

Yllättävä vastalauseiden aalto vyörähti yli maan, kun oikeusviranomainen sanoi, että koulujen joulujuhlia ei saa pitää kirkossa. Meitä suomalaisia on ärsytetty syyllistämällä milloin mistäkin ja keitä kulloinkin niin, että ärsytyskynnys oli jo lähellä.

Oikeusviranomaisen tulkinta juhlien viettämisestäylitti sen: Kansalaiset tunsivat, että taas joku korkealla viranomaisistuimella istuja simpauttaa meitä; olisiko taustalla peräti se piiskadirektiivejä laativa Euroopan Unioni. Jätetäänpä nyt kerrankin tottelematta, monia tyhmiä on tässä jo toteltukin. Jossakin eteläisemmässä maassa on lähdetty plakaattiien kanssa kaduille marssimaan.

Sinällään asia ei ole mikään ongelma. Olen 35 vuotta toiminut opetustöissä maakunnassa ja Kokkolassa. Aina on joulujuhlat pidetty koulussa. Jos tilat ovat pienet, on juhlittu useammassa vuorossa.

Koululaisjumalanpalvelukset ovat eri asia. Ne ovat sitä mitä nimikin sanoo. Eriuskoisille on niiden ajaksi järjestetty opetussuunnitelman mukaista toimintaa. Ristiriitoja ei ole ollut.

On turhaa ärsyttää kansalaisia sellaisilla kielloilla, joita ei tarvita. Jo kansakoulussa on opetettu, että kirkko on saattanut suomalaiset opintielle ja on siina samassa opettanut säällisen elämän suunnan. Koulun ja kirkon yhteistyö on jatkumoa tästä. Jo Jukolan Juhanikin tiesi veljilleen sanoa, että hyvin on kanssamme yrittänyt Jumala ja nimismies, nyt on itsemme vuoro (korvakuulolta muistettuna). Hyvin se sitten Jukolaisilta meni.

Niin menee tämäkin kaplakka, kun korkean virkamiehen taustalla olevat selittäjät selittävät mitä virkamies tarkoitti.

Sauli Koivukoski

Wanha opettaja