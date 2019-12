Pia Räihälän kolumni: Joka kuuseen kurkottaa, se sinne kapsahtaa – Kalajoella ei olla turhan vaatimattomia

Kalajoki on Pohjois-Pohjanmaan eteläosan ja Keski-Pohjanmaan alueen houkuttelevin asuinpaikka ja työskentely-ympäristö.”

”Meillä on Pohjois-Pohjanmaan eteläosan ja Keski-Pohjanmaan monimuotoisin ja aktiivisin tapahtuma-, urheilu-, liikunta- ja kulttuuritoiminta.”

”Kalajoki on yksi Suomen johtavista kansainvälisistä matkailukeskuksista 2025.”

Nämä otteet ovat peräisin Kalajoen konsernistrategiasta. Niiden perusteella ei voi ainakaan väittää, että Kalajoella oltaisiin turhan vaatimattomia. Useammalla mittarilla ollaan haastamassa ainakin eteläistä naapurikaupunkia ja maakuntakeskusta Kokkolaa. Kalajoen slogankin on jossain vaiheessa vaihtunut piirun verran paremmasta viiden tähden Kalajoeksi.

Strategia on ollut ohjaamassa ensi vuoden talousarviota, joka sekin on varsin hulppea. Sote-palveluihin palkataan kolmisenkymmentä uutta työntekijää samaan aikaan, kun esimerkiksi Soitessa tuskaillaan säästöpaineissa. Valmistumassa on tuhannen oppilaan yhtenäiskoulu – Suomen suurin Joutsenmerkki-rakennus – ja suunnitteilla on muun muassa monitoimitalo Rautioon ja terveysasema Himangalle. Eikä Kalajoen kaupunki silti ole konkurssin partaalla, ainakaan vielä.

Matkailun ansiosta Kalajoki on monella tapaa kokoaan suurempi, ja ehkä juuri sen vuoksi kaupungissa ajatellaan usein isosti. Esimerkiksi Marinan uusi alue Hiekkasärkillä on toki tullut maksamaan, mutta arvokkaalle paikalle rakentuikin harvinaisen tasokas infra. Jahka vierasvenesatama jatkossa toteutuu, niin kalajokiseen tyyliin siitä tietysti tulee ”Perämeren modernein” ja ”ennennäkemättömän kattava”.

Tuore esimerkki ennakkoluulottomasta ajattelusta on se, että kaupunki suunnittelee rajatulle alueelle paikallista sähköverkkoa. Suomen tuulivoimaisin kunta toivoo voimaloista muutakin hyötyä kuin kiinteistöverot, ja tarkoituksena olisi houkutella uusia yrityksiä edullisella sähköllä. Toivoa sopii, että suunnitelmalle löytyy lainsäädännöstä sopiva porsaanreikä.

Tavoitteet pitääkin asettaa korkealle, jos halutaan kehittyä ja pärjätä. Vaikka kaikki ei toteutuisi, on yrittäminen parempi vaihtoehto kuin että olisi alun perinkin tyydytty vain jonkinlaiseen olemassaolon jatkumiseen.

Kuntalaisen uudenvuoden toiveena esittäisin, että tavoitteet asetetaan yhtä korkealle myös kaupungin päätöksenteossa ja keskinäisessä kanssakäymisessä. Kaupungin johdossahan alkoi viime vuonna kuohua siihen malliin, että on pitänyt ihmetellä, miten täällä on siitä huolimatta edelleen saatu monenlaista aikaan. Ihan leppoisalta ei ilmapiiri vaikuta vieläkään. ”Päätöksenteon ja toiminnan vakiinnuttaminen valtuuston hyväksymän huoneentaulun mukaiseksi” onkin yksi talousarvion tavoitteista.