Keskipohjanmaan TV-viikon valinta: Nuortensarja on vaikea laji

★ ★

Kakarat.Ohjaus Juho Kuosmanen ja Markus Lehmusruusu, 2020Yle TV2 ke 1.1. klo 21.00/Areena

Nuorisosarjassa on onnistuttava kolmesti. Täytyy keksiä kiehtovat hahmot, joihin katsoja kiintyy, ja löytää osiin sopivat näyttelijät. Näille pitää sattua ja tapahtua jotain kiinnostavaa. Kolmanneksi henkilöiden tulee liittyä toisiinsa merkitsevällä tavalla.

Norjalaissarjat hallitsevat äsken keksimäni säännöt. HasBeenin hukkaan valuneen kokeilun jälkeen Ylen suursatsaus keväälle 2020, kaksitoistaosainen Kakarat, ei ratkaise tv-sarjamuodon ongelmia.

Näkemieni neljän jakson jälkeen en edes tiedä, kenelle sarja on suunnattu. Pääosissa ovat nuoret Elli Melasniemi ja Vincent Kinnunen painimassa Astan ja Joonan teiniraskauden kanssa. Yhtä lailla esiin pyrkivät työnarkomaniasta, alkoholismista ja keski-iän lapsettomuudesta kärsivät vanhemmat. Puhtaan nuorisosarjan sijasta Kakarat muistuttaa samaa saippuaa, jota niin Ylen kuin muillakin kanavilla näkee jo aivan tarpeeksi.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Maineikas Juho Kuosmanen ja uusimmalla Risto Räppääjällä yllättänyt Markus Lehmusruusu eivät ohjaajina mahda mitään käsikirjoitukselle (Terhi Arola, Vilja Autiokyrö, Jyrki Väisänen). Se yrittää tarjota kaikkea kaikille. Ja niin tasapuolisesti, ettei kenenkään hahmoa ehditä piirtää ihmiseksi ensimmäisten jaksojen aikana. Ja kuka katsoo sarjan loppuun, jollei se heti koukuta?

Pahinta Kakaroissa on se, että tarina tekee parhaansa, jottei henkilöihin tykästyisi. Elli Melasniemen ärsyttävän itsevarman Astan renessanssinerouteen on vaikea esitetyn perusteella uskoa. Sarja lupasi käsitellä nuorten seksuaalisuutta, mutta toistaiseksi vain keski-ikäiset ovat vilahtaneet puuhissa. Astan ja Joonan yllätysvauva vaikuttaakin joulun ihmeeltä. Niin vähän säpinää parin välillä näkyy. Vauva onkin pienin nuorten ongelmista, kun katsoja miettii, miksi ytyisä tyttö on ikinä lähtenyt vaisun mulkeropojan kelkkaan.

Aikuisrooleista vain Astan äidistä Piiasta jaksaa välittää. Sanna Hietala näyttelee jokaisen hetken totena.