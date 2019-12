Pääkirjoitus: Tulevan presidentin nimi on aidosti auki – Aika ja maailmanmeno vaikuttavat siihen, millaista presidenttiä tarvitaan

Suomen seuraava presidentti valitaan vuonna 2024, mutta spekulointi tulevan presidentin nimestä alkaa olla käynnissä. Supersuosittu Sauli Niinistö aloitti toisen kautensa vajaat kaksi vuotta sitten. Nykyisen tasavallan presidentin kannatus on vaaleissa ja kannatusmittauksissa niin korkea, että voidaan puhua jopa koko kansan presidentistä.

Kansainvälisesti levottomassa tilanteessa ja monien vaikeuksien keskellä elävä Eurooppa on tehnyt tilaa vakaalle ja voimakkaalle presidentille. Myös Suomen politiikan turbulensseissa Niinistön edustama mielipidejohtajuus on otettu tervetulleena vastaan. Vaikka Niinistö onkin pysynyt valtaoikeuksiensa rajojen sisällä, hän on ottanut ison roolin suomalaisessa yhteiskunnassa.

Presidentti-instituutio on Suomessa tärkeä, ja täällä arvostetaan asiaosaamista. Voi hyvin ajatella, että Niinistön suureen kansansuosioon on osaltaan vaikuttanut puoliso Jenni Haukio ja perheeseen presidenttikaudella syntynyt lapsi.

Ilta-Sanomien ennen joulua julkaisemassa presidenttigallupissa ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) oli suosituin nimetyistä ehdokkaista. Vuonna 2012 Haavisto pääsi toiselle kierrokselle Niinistöä vastaan saaden 37,4 prosenttia äänistä. Neljä vuotta myöhemmin Niinistö oli täysin ylivoimainen.

Tuoreessa ehdokasgallupissa toisena oli entinen komissaari ja nykyinen Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn (kesk.). Listalla seuraavina olivat saman kannatuksen saaneet Li Andersson (vas.) ja Jutta Urpilainen (sd.).

Tulevan presidentin nimi on tietysti aidosti auki. Kukaan ei ole ilmoittautunut ehdokkaaksi ja se tiedetään, että nykyinen tasavallan presidentti jatkaa tehtävässään "enää" neljä vuotta.

Yhteiskunta ja ihmiset muuttuvat, mikä vaikuttaa myös siihen, millaiselle presidentille Suomessa on tilausta. Olisi toivottavaa, että äänestäminen ja yhteiskunnalliset asiat kiinnostaisivat kansalaisia. Presidentinvaalin äänestysprosentti on ollut useissa vaaleissa noin 70.

Politiikan uskottavuus ja ihmisten luottamus päättäjiin riippuu pitkälti siitä, millaisen kuvan suomalaiset saavat päätöksenteosta. Viime viikkojen valossa tulevallakin presidentillä riittää vakauttamista.