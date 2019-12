Soiten potilaat kiittävät lukijan mielipiteissä hyvistä kokemuksistaan: "Elossa Soiten ansiosta"

Keskipohjanmaan mielipidesivulla on julkaistu kolme kirjoitusta, joissa potilaat kertoivat omista kokemuksistaan. Kirjoituksiin potilaita kannusti viime viikolla julkaistu isän mielipidekirjoitus, jossa tämä kiitteli lastenosaston toimintaa ja oman lapsensa hoitoa.

Elossa Soiten ansiosta:

Haluaisin myös kertoa kokemuksiani Kokkolan eri sairaanhoidon puolista. Olen sairastunut pitkäaikaissairauteen jo yli 30 vuotta sitten. Silloinkin sain avun ja oikean lääkityksen ja pääosin hyvin ystävällistä hoitoa.

Sitten sairastuin syöpään. Se leikattiin täällä ja hoidettiin sytostaateilla. Leikkaava lääkäri oli upea ja hoitajat syöpähoidoissa aivan mahtavia. Sädehoito vain oli Oulussa. Muu kaikki täällä.

Välillä on ollut tarkastuksia tk:n puolella, ja sekin hoito on ollut aina positiivista. Täällä on myös tehty minulle tekonivelkirurgiaa ja siitä olen myös kiitollinen.

Olen mielelläni maksanut veroja, jos tällainen hoito jatkuu ja näin edullisesti. Lämmin kiitos kaikille.

Nimimerkki Elossa Soiten ansiosta

Kiitokset hyvästä hoidosta:

Jouduin yllättäen kiireisenä joulunaluspäivänä yhteispäivystykseen ja sieltä osastolle.

Niinä parina vuorokautena, jotka olin osastolla, sain ymmärtävää, ystävällistä ja asiantuntevaa apua kaikilta kohtaamiltani henkilöiltä.

Suuret kiitokset Teille ja voimia tärkeään työhönne!

Liisa Maijala

Kokkola

Hyviä kokemuksia korvapolilta

Luin Keskipohjanmaan verkosta kirjoituksen "Isä kiittää Soiten lastenosastoa lapsensa hyvästä hoidosta".

Minulla on myös hyviä kokemuksia " keskusairaalaan" korvapolilta. Jussi Laranne joukkoineen hoiti minua hyvin ja asiantuntevasti. Patti kaulalla hoidettiin hyvin ja nopeasti ja jälkitarkastuksista pidettiin hyvä huoli. Kaunis kiitos näin jälkikäteen! Tuli turvallinen olo, homma hoitui!

Pirkko Vikman