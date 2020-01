Kokkolalainen tiikerikippari on pysynyt uskollisena kasvattajaseuralleen – lue, mikä oli Antti Leppälän paras joululahja

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Miten päädyit aikoinaan lentopallon pariin?

– Kun Kokkolan Tiikerit teki uutta tulemistaan toistakymmentä vuotta sitten, kiinnostuin lajista. Olin 16-vuotias eli aika myöhään aloitin ohjatun lajiharjoittelun. Nuorempana jalkapallo oli päälajini, mutta harrastin myös koripalloa, salibandya ja uintia. En siis tullut pleikkarin äärestä pelikentille.

– Voi olla, että johtuu myöhäisestä lajivalinnasta, mutta lentopallo tuntuu edelleen mielenkiintoiselta. Yhä tuntuu siltä, että opin joka päivä uutta ja kehittyn. Keskipelaajaksi tavallaan ajauduin, koska huomasin sen parhaaksi väyläksi päästä sisään joukkueeseen ja saada peliaikaa.

Olet käytännössä koko urasi edustanut Tiikereitä. Onko koskaan käynyt mielessä siirtyä muualle?

– Tosiaan kaudesta 2008–09 olen pelannut Tiikereissä. Sitä seuraavan kauden kävin pelaamassa Kuortaneella, mutta syksystä 2010 lähtien olen pelannut Tiikereissä. Toki joskus siirto muualle on ollut mielessä, mutta loppupeleissä olen arvioinut, että Kokkola ja Tiikerit on minulle hyvä paikka pelata ja kehittyä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Tiikereiden mukana olet nähnyt sekä menestystä että kokenut pettymyksiä. Mitkä kohokohdat tulevat ensimmäisenä mieleen? Entä mitkä ovat olleet pahimmat pettymykset?

– Kohokohtia on oikeastaan kaksi. Ensinnäkin se ensimmäinen lentisbuumin kasvu, joka huipentui liiganousuun keväällä 2011. Toinen on keväältä 2013, kun kausi huipentui ensimmäiseen mestaruuteen. Mestaruus tuli lopulta yllätyksenä ja kausi päättyi mestaruusjuhliin loppuunmyydyssä Kokkolan jäähallissa. Se oli aika uskomaton tunne.

– Pettymyksiäkin näihin vuosiin mahtuu. Esimerkiksi kun sattuu loukkaantumisia, eikä pysty pelaamaan. Silloin tuntuu siltä, että tulee kehityksen kannalta hukkavuosi. Ja onhan meillä joukkueena ollut menestysvuosien jälkeen vaikeita kausia, jolloin pelit eivät ole sujuneet. Nekin menee pettymyksen puolelle.

Tällä kaudella Tiikereiden pelit ovat sujuneet hyvin. Nuori joukkue on joulutauolla Mestaruusliigassa viidennellä sijalla. Miten joukkueen kipparina arvioisit kauden ensimmäistä puoliskoa?

– Voi olla sanana klisee, mutta voitontahto on sana, joka ensimmäinenä tulee mieleen, kun kuvailee tämän kauden joukkuetta. Jokaisella pelaajalla on kova halu mennä eteenpäin urallaan ja kehittyä pelaajana. Se johtaa myös joukkueen kehittymiseen. Alkukausi on mennyt odotuksia paremmin. Pitää muistaa, että meillä on aika kapea rinki. Onneksi on vältytty loukkaantumisilta. – Runkosarjassa realismia on loppukaudella säilyttää viides sija. Sen jälkeen on tie auki pudotuspeleissä mihin vaan.

Pelit jatkuvat joulutauon jälkeen ensi sunnuntaina. Miten joulutauko meni?

– Reilu viikko ehdittiin huilata. Maanantaina palattiin salille haalarihommiin ja nyt mennään ohjelman mukaan. Jouluna pääsi hyvin irti lentopallosta. Kinkkuakin olisi ehtinyt syödä, muttei sitä määräänsä enempää kukaan jaksa. Joululahjojakin tuli, ihan sovittua käyttötavaraa, ei mitään yllätyksiä. Saunatakki taisi olla paras lahja.

Oliko silkkikuosia ja tiikerikuvioita?

– Ei sentään. Ihan normitakki.

Tällä palstalla esitellään torstaisin viikon urheilija. Perjantain henkilö kertoo viikonlopunvietostaan.