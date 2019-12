Pääkirjoitus: Elävä ja kodikas Kokkola juhlii – Kaupunki tarvitsee rohkeita päätöksiä, mutta jokainen voi vaikuttaa tunnelmaan

Kokkola täyttää ensi vuonna 400 vuotta, ja historiallisen tervakaupungin asukkaat ansaitsevat juhlavuotensa. Pohjanlahden rannalle vuonna 1620 perustetussa kaksikielisessä kaupungissa näkyy historia myös nykyaikana. Vanha puutalokaupunginosa Neristan on siitä hieno esimerkki.

Joskus uudet asukkaat näkevät kaupunkinsa hyvät puolet paremmin kuin syntyperäiset. Vuoden paikkakunnalla asununut kokkolalainen kuvaili pyynnöstäni uutta kotikaupunkiaan seuraavasti: "Pieni, mutta kokoisekseen varsin elävä. Täällä on paljon ravintoloita ja kahviloita ja elämää. Ihmiset ovat rentoja, ja ottavat uudet ihmiset mukavasti vastaan. Kokkola on nätti ja kompakti, ja palveluita on aika paljon kuitenkin. Täältä on myös hyvät kulkuyhteydet joka paikkaan, mikä on aina positiivista. Rannikkokaupunki, missä on hyvät ulkoilumaastot."

Listaa voisi jatkaa sanoilla kodikas, merellinen, kaunis ja ihmisten kokoinen kulttuuri- ja kauppakaupunki. Hyvä työllisyystilanne, aktiivinen yrityselämä, teollisuus, satama, monipuoliset koulutusvaihtoehdot, harvinaisen hyvät liikuntamahdollisuudet ja kaunis maaseutu – kaikki nämä voidaan lisätä listalle.

Suomalaisilla maakunnilla on omat ongelmansa, kun väestö ikääntyy, väki muuttaa pois maaseudulta ja kustannukset karkaavat varsinkin terveydenhoidossa. Osa maakuntakeskuksistakin on isoissa hankaluuksissa.

Kokkola on onneksi edelleen elävä maakuntakeskus, joka monilla mittareilla on menestyvä ja hyvinvoiva. Se ei kuitenkaan tarkoita, etteikö ongelmiakin olisi. Varsinkin taloudessa Kokkolalla on isoja haasteita, kun yhtä aikaa tulot eivät riitä ja monenlaisiin asioihin on tarvetta panostaa.

Kokkola tarvitsee rohkeita ja riittävän nopeita päätöksiä pysyäkseen kilpailukykyisenä, elinvoimaisena ja houkuttelevana kaupunkina asukkaille, elinkeinoelämälle sekä kulttuuri- ja koulutusväelle.

Juhlavuonna katsotaan historiaan, josta voi aina oppiakin. Isoimmat paukut kannattaa käyttää tulevaisuuteen. Omalta osaltaan jokainen voi vaikuttaa kaupungin tunnelmaan ja siihen, mitä Kokkolasta tiedetään oman seudun ulkopuolella.