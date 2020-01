Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Mennyt vuosi päättyi Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyskuntayhtymällä kahtalaisissa tunnelmissa. Soitessa on loppuvuoden aikana puristettu ja tiristetty säästöruuvia niin tiukalle, että kokoon saatiin kaavittua useiden miljoonien eurojen säästöt. Yt-neuvottelut saatiin pidettyä ilman irtisanomisia. Suurten säästöpinnistelyjen ja ponnistelujen jälkeen viime vuoden viimeiselle päivälle riitti vielä Soiten valtuustolle päätettävää.

Päättäjien pöytään tuotiin 6,6 miljoonan euron lisämäärärahan tarve. Suhteellisen nopeasti ja kivuttomasti uudenvuodenaattona kokoustanut valtuusto sai lisämäärärahapäätöksen käsiteltyä ja hyväksytyksi päätettyä. Perussuomalaisten Pekka Puolimatka jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.

Lisämäärärahan käsittelyn jälkeen Minna Korkiakoski-Västi kertoi iloisempia uutisia. Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa ollaan kipuiltu päivystysasetusten kanssa, asetukset ja niissä säädetyt leikkausmäärät ovat olleet uhkana keskussairaalan asemalle päivystävänä sairaalana. Vaikka synnytyksiä keskussairaalassa on yli vaadittujen määrien, ei asetusten tarvitsemat paksusuolen-, rintasyöpä-, tekonivel- tai selkäleikkaukset ole yltäneet niihin määriin, joita on vaadittu päivystävältä sairaalalta.

– Täytyy todeta, että nyt on toivoa ilmassa. Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntokierrokselle jätetty erikoissairaanhoidon keskittämisasetus näyttää meidän vinkkelistämme erittäin hyvältä. Mikäli vain asetus menisi läpi sellaisenaan mitä se on nyt jätetty. Tämä oli ihan sellainen uuden vuoden lahja Soitelle, hän sanoo.

Nyt ministeriöön jätetyssä lausunnossa asetusta ehdotetaan muutettavaksi siten, että eri leikkauksille ja toimenpiteille säädetyissä lukumäärissä olisi mahdollista joustaa asetuksessa säädettyjen muiden edellytysten täyttyessä. Muutokset koskisivat juurikin lonkan ja polven tekonivelleikkauksia, selkäkirurgiaa sekä rinta- ja paksusuolisyöpäleikkauksia.

Näin ollen Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa leikkaukset saadaan turvattua, jos esitykseen ei tule muutoksia lausuntokierroksella ja mikäli kaikki erva-alueen sairaanhoitopiirit sitoutuvat leikkausten jatkoon Kokkolassa.

– Täytyy myöntää, että mennyt vuosi on ollut haasteellisempi kuin kukaan osasi aavistaa. Takana on rankka vuosi ja rankka syksy. Olen kuitenkin ylpeä Soitesta ja soitelaisista, epävarmuudenkin hetkenä henkilöstömme on ollut äärimmäisen sitoutunutta, kehuu toimitusjohtaja väkeään.

Jukka Lehojärvi

Tietenkään Soitessa eivät säästöt tähän lopu. Nyt on tehty päätökset, kun niiden mukaan edetään toimenpiteet ja seuraukset tulevat näkyviin viiveellä.

Soiten jäsenkunnille on tulossa 6,6 miljoonaa euroa lisälaskua, summasta Kokkola suurimpana kantaa isoimman osuuden, mutta maksettavaa riittää myös muille kunnille. Huolimatta lisälaskusta ei Lestijärven kunnanjohtaja Esko Ahonen ole harmissaan.

Lehojärvi Jukka

– Tilanteen rauhoittamiseksi tämä oli ainoa oikea ratkaisu. Nyt on aika istua alas ja tehdä tulevia päätöksiä yhtään hätiköimättä. On aika nähdä metsä puilta eli tarkastella koko kokonaisuutta, summaa Ahonen ja myöntää, että Soiten päätökset ovat hankalia, koska niissä mennään tunteella.

Kokkolan kaupunginjohtaja Stina Mattila on ylpeä Soitesta ja uskoo kuntayhtymän toimintavalmiuksiin. Hän myös näkee alueen terveydenhuollon sekä toimivan Keski-Pohjanmaan keskussairaalan ehdottomasti koko alueen vetovoimatekijänä.

Jukka Lehojärvi

– Nyt kuitenkin on havaittavissa sellaista, että niin Soiten valtuuston kuin Soiten hallituksen tulisi istua alas ja puhua mieltä kaihertavista asioista rehellisesti ääneen, nostaa niin sanotusti kissa pöydälle. Tiedonkulku ja sen saanti on tärkeää, jotta Soite pystyy toimimaan ja jotta koko maakunta pysyy yhtenäisenä, sanoo Mattila.

Hän myös ihmettelee Soitessa herännyttä vastustusta Kokkolaan kaavaillulle hyvinvointikeskushankkeelle. Valtuuston vuoden viimeisessä kokouksessa Hypake-hankkeesta nousi pitkä ja polveileva keskustelu. Hankkeen suunnittelulta vedettiin pois jo aiemmin suunnittelumääräraha.

– Tästä asiasta on Soiten tehtävä päätös. Ihmettelen keskustelua, koska Soiten valtuusto on jo aikaisemmin tehnyt päätöksen ja hankkinut nykyisen kiinteistön Kokkolan kaupungilta. Hankkeen kohtalo on nyt Soiten käsissä.

Hyvinvointipalvelukeskusta eli Hypaketta on suunniteltu rakennettavaksi Kokkolaan, toteutuessaan se korvaisi nykyisen sisätilaongelmista kärsivän pääterveyskeskuksen. Lisäksi sinne oli suunniteltu sijoitettavaksi muun muassa hammashoitola, apuvälinekeskus sekä sosiaalihuollon palveluja. Toteutuessaan hanke kustantaisi parisenkymmentä miljoonaa euroa.