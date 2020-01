Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Takavuosina Ylivieskan mahdollinen menestys maakuntaviestissä kulminoitui yhteen kysymykseen: Hiihtääkö Tero? Tuolloin tietysti udeltiin maajoukkuehiihtäjä Tero Similän osallistumisen perään.

Kysymys on ajankohtainen tälläkin vuosikymmenellä, mutta paikkakunta ja hiihtäjän sukunimi ovat vaihtuneet. Hiihtääkö Tero? -kysymys on nyt kaikkien niiden huulilla, jotka pohtivat, nappaako Haapajärvi neljännen peräkkäisen voittonsa. Ja tällä kertaa Terolla tarkoitetaan tietysti ampumahiihtäjä Tero Seppälää.

Haapajärven Kiilojen hiihtojaoston puheenjohtaja Tapani Keskitalo on yksi Haapajärven maakuntaviestijoukkueen kokoajista. Keskitalo ymmärtää hyvin, miksi yksi kysymys kiinnostaa niin Haapajärvellä kuin muillakin paikkakunnilla.

– Kun Tero ei ole mukana, vaikuttaa se meidän loppuaikaan kolmisen minuuttia. Luonnollisesti kysymys on perusteltu, Keskitalo pohtii.

Mikä sitten on vastaus kysymykseen?

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

– Valitettavasti Tero ei pääse hiihtämään. Vielä viime viikolla yritimme selvittää kaikki vaihtoehdot, mutta ampumahiihtomaajoukkueen matkustusaikataulu Saksaan on sellainen, ettei Teron osallistuminen maakuntaviestiin ole mahdollista. Kyllähän se latistaa tunnelmaa, kun kaikki parhaat eivät pääse hiihtämään, mutta näillä mennään tällä kertaa, Keskitalo sanoo viitaten Seppälän lisäksi myös muihin mahdollisiin poisjäänteihin.

Jos Seppälä olisi ollut joukkueessa mukana, olisi Haapajärvi lähtenyt ladulle täsmälleen samalla joukkueella kuin vuosi sitten. Nyt samoja nimiä on seitsemän, sillä ainoa muutos tapahtuu ankkuriosuudella, jolla Petteri Arovainio korvaa Seppälän.

– Nuoremmasta kaartista Veera ja Valtteri Leskelä ovat edelleenkin alaikäisiä sarjoihinsa, Keskitalo kertoo 16-vuotiaiden osuuksilla hiihtävistä sisaruksista.

18-vuotiaat pojat hiihtävät viisi kilometriä perinteisellä hiihtotavalla. Tuolla osuudella Haapajärven keltavihreitä värejä vie eteenpäin Jussi Raappana. Naisilla matka ja hiihtotapa on sama, ja naisten osuudelle Haapajärvellä on heittää maailmancupissakin kisannut tehnyt Tiia Olkkonen.

– Tiia on varmasti paremmassa kunnossa kuin viime kauden lopussa, Keskitalo sanoo.

Olkkonen tosin on iso kysymysmerkki. Viikonloppuna Olkkonen kisaa Norjassa Skandinavia Cupissa, jossa Olkkonen starttaa ladulle perjantaina ja sunnuntaina. Kiire siis tulee ennättää maanantaiksi Nivalaan.

– Tällä hetkellä näyttää siltä, että Tiian osalta lentoaikataulut ovat sellaiset, että hän pääsee mukaan. Mutta jos aikataulut pettävät, siinä tapauksessa Tiiakin on sivussa joukkueesta, Keskitalo huokaisee.

Maakuntaviesti ratkeaa hyvin pitkälle miesten osuuksilla. Nivalassa avausosuus on 11 kilometriä, loput kolme ovat totutusti kympin. Miesten osuuksille Haapajärvellä on heittää ykkösjoukkueeseen Arovainion lisäksi Anssi Koirikivi, Juho Salmela sekä Risto Uusivirta.

Heistä Uusivirta lopetti aktiivisen kilpailemisen keväällä 2018. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että mies olisi päästänyt itsensä rapakuntoon. Keskitalon tietojen mukaan "pipopään" suksi liikkuu vauhdikkaasti edelleen.

– Muotoillaan niin, että hänet on lenkillä nähty, Keskitalo sanoo hieman ympäripyöreästi.

Koska Seppälä ei hiihdä, putoavat Haapajärven osakkeet reippaasti. Tällä kertaa Haapajärvi ei ole suurin ennakkosuosikki, vaan voittokamppailu on aidosti avoin. Keskitalon luettelemat voittajasuosikit eivät yllätä.

– Vetelillä on kova joukkue. En tarkkaan tiedä, mikä Pietarsaaren tilanne on tällä kertaa, mutta ainakin perinteisellä heillä suksi kulkee.

Pyssymäen maastot ovat tutut kaikille aktiivikilpailijoille. Maastoissa riittää mukavasti haastetta, ja isojakin eroja voi tulla sippaamisten myötä.

– Reitti on hieman kaksijakoinen. Alussa ja lopussa on vähän helpompaa, mutta keskivaiheilla on raskas nousu. Ratkaisut tullaan näkemään viiden kilometrin lenkin puolivälissä, Keskitalo ennakoi.

Haapajärvi osallistuu naapuripitäjän viestiin kahden joukkueen voimin.

– Useamman joukkueen kasaaminen on jo vaikeampaa. Aikuisten osuuksille hiihtäjiä riittää, mutta se tahtoo olla ongelma, mistä löydämme hiihtäjät nuorten osuuksille.