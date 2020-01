– Kyllä Haapajärvi on todella vahva suosikki. Mutta viestistä on paha sanoa mitään, näyttäisi tilanne paperilla miltä tahansa. Kuitenkin mukava, että voidaan odottaa tasaista maakuntaviestiä. Nyt ei Uusikaarlepyy karkaa ja muut jää taistelemaan kakkostilasta.

– Aapolla on tietysti puitteet olleet kunnossa. Meillä kotonakin on välillä päässyt hiihtämään, mutta etupäässä vapaalla hiihtotavalla. Atteahan se ei haittaa, koska hänen osuutensa on maakuntaviestissä vapaalla, Kuisma huomauttaa.

Myös Pietarsaari ja Kalajoki taistelevat kärkisijoista

Seppo Luokkala

Nivalan viestiin lähdetään monesta suunnasta menestysmielellä. Vuosi sitten kolmanneksi hiihtänyt Pietarsaari on ainakin Hans Mäenpään laskelmissa yksi ehdottomista ennakkosuosikeista.

Pietarsaaren joukkueessa hiihti viimeksi neljä Mäenpäätä ja määrä pysynee ennallaan.

– Paras joukkue pyritään saamaan maakuntaviestiin ja parasta sijoitusta lähdetään hakemaan. Eli voitto on mielessä.

– Pietarsaaren joukkue on juuri nyt parhaimmillaan. Seuraavaksi talveksi juniorit vanhenevat, mutta nyt he ovat sopivimmassa iässä. Jos joskus aiomme voittaa, on se hetki nyt, sanoo Hans Mäenpää.

Hans Mäenpää nimeää kovimmiksi kilpakumppaneiksi Haapajärven ohella Kruunupyyn ja Vetelin.

– Tietysti paljon riippuu siitä, minkälaisen joukkueen Haapajärvi saa viestiin.

Mäenpää on voinut hiihtää kotiladuillaan vain kahdesti tänä talvena. Lunta on löytynyt suksen alle mm. Livignosta, Ylläkseltä ja Idrestä. – Junioreiden tilanne on tietysti heikompi, koska he eivät ole voineet reissata niin paljoa.

Kalajoen joukkueeseen tulee Junkkareiden jaoston puheenjohtaja Esko Valikaisen mukaan vain pieniä muutoksia. Myös Kalajoelta tullaan Pyssymäelle pärjäämään.

– Ei ehkä ihan voittoon, mutta kyllä sijoilta kaksi – viisi pitää Kalajoen löytyä. Huonosti on mennyt, jos ei sijoituta kuuden kärkeen, Valikainen toteaa.

Hiihtomajan latu-uralla kisattiin kansallisten merkeissä juuri joulun alla. Vuoden takaisella lumella ja marraskuun pakkasilta säästyneellä lumella on voitu kiertää 1,5 kilometrin lenkkiä.

– Viikkokausia on menty tässä Hiihtomajalla rinkiä ympäri. Luottavaisina lähdetään Nivalaan. Kaiken järjen mukaan joukkue on parempi kuin viime vuonna, sanoo Esko Valikainen ja heittää mitalikolmikoksi Haapajärven, Pietarsaaren ja Kalajoen.