Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Maastohiihto ei tee poikkeusta keskipohjalaista urheilua leimaavaan trendiin, jossa paikallisten seurojen roolina on toimia kasvattajaseuroina. Ilmiö on jo pitkään ollut tuttu joukkuelajeissa. Viime vuosina siitä on nähty entistä enemmän merkkejä myös perinteisissä yksilölajeissa kuten yleisurheilussa ja hiihdossa.

– Näin on. Syy selviää jo karttaa katsomalla. Maakunnassa on paljon asukasluvultaan pieniä kuntia, joiden resurssit esimerkiksi urheilun vapaaehtoistyön suhteen ovat rajalliset, Kalle Lassila sanoo.

Pieniä kuntia ja pieniä seuroja. Viime vuosina mm. maastohiihdon asiantuntijakommentaattorina tutuksi tullut Lassila peräänkuuluttaakin seuroja yhteistyöhön, jotta nuorille luotaisiin parempia resursseja.

Syystä tai toisesta alueen parhaat nuorten maajoukkue-edustuksiin yltäneet hiihtäjät ovat suunnanneet lajin erikoisseuroihin. Tuoreimpia esimerkkejä ovat Vuokatti Ski Teamiin Sievin Sisusta suunnannut Miska Poikkimäki ja Reisjärven Pilkkeestä Kainuun Hiihtoseuraan siirtynyt Anni Alakoski. Nivalalainen Lauri Gummeruskin ehti edustaa Puijon Hiihtoseuraa ennen kuin päätti jättää aktiiviuran taakseen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Lassila pitää näitä siirtoja ymmärrettävinä hiihtäjän näkökulmasta.

– Ymmärrän urheilijaa, joka haluaa tämän liikkeen tehdä ja luoda sitä kautta itselleen parhaat olosuhteet ja resurssit menestymiseen. Se on osa hiihtourheilun ammattilaisuutta ja ammattimaistumista. Huippu-urheilun näkökulmasta kehityssuuntaa voi pitää hyvänä.

Kolikon toinen puoli on, että seuran keulakuvan lähtö kirpaisee kasvattajatyötä tekeviä.

– Sekin on mahdollista, mutta toivoisin kuitenkin asian hyväksymistä ja sopeutumista urheilijan näkökulmaan.

Hiihdon erikoisseuroja on Suomeenkin viime vuosina perustettu – myös Keski-Pohjanmaalla, jossa Pohti Ski Team ja IF Minken ovat värvänneet riveihinsä hiihtäjiä muualta Suomesta. Erikoisseurojen budjetit ovat kuitenkin maltillisia verrattuna esimerkiksi palloilun pääsarjatason seuroihin.

– On vaikeaa arvioida millaiset budjetit hiihdon erikoisseuroilla on. Budjetin suuruus riippuu monesta seikasta: esimerkiksi hiihtäjien ja seuratyöntekijöiden määrästä. Voidaan puhua viisi- jopa kuusinumeroisista summista, mutta ne eivät yllä lähellekään joukkuelajien lukemia, Lassila sanoo.

Lajit ovat toki erilaisia, mutta keskiarvoon yltävä Mestis-seura peittoaa puolen miljoonan budjetillaan hiihdon erikoisseuran selvästi.

– Mutta maastohiihdolla on ainakin kasvuvaraa ja edellytyksiäkin. Hiihdolla on hyvä näkyvyys Suomessa, myös maajoukkueen parantunut kansainvälinen menestys lisää hiihdon kiinnostavuutta yhteistyökumppaneiden silmissä. Toki tarvitaan seuratyöntekijöitä, jotka osaavat tämän hyödyntää.

Lassila huomauttaa, että Keski-Pohjanmaalla on pitkä perinne ja kulttuuri, josta on noussut hiihtäjiä aina kansainväliselle huipulle olympiavoittoihin ja maailmanmestaruuksiin asti.

– Edelleen näyttää sama jatkumo olevan olemassa, vaikka harrastuspohja on tässäkin lajissa kaventunut. Hiihdon parissa ei ole enää niin paljon massaa, josta etsiä lupauksia. Osasyy harrastajakatoon löytyy siitä, että isommat lajit pystyvät tarjoamaan nuorille kattavammin mahdollisuuksia harrastaa lajia ohjatusti ja kehittyä sitä kautta.

Ketkä ovat sitten potentiaalisimmat keskipohjalaisnuoret, jotka voivat lähivuosina murtautua kansainväliselle huipulle?

– Tällä hetkellä he ovat Tiia Olkkonen, Anni Alakoski ja tietysti Miska Poikkimäki, joka on huippulupaus.

Pari sanaa maakuntaviestistäkin. Lassila sanoo heti, että kommentaattorityönsä puolesta hän on paremmin perillä kansainvälisestä hiihdosta.

– Maakuntaviestiladuilla on sen verran minulle uusia nimiä, etten kovin syvällä rintaäänellä lähde veikkaamaan voittajia. Tietysti kisan tulokset ja synnyinkuntani Vetelin menestys kiinnostaa, Seinäjoella jo pitkään asunut Lassila sanoo.

Lassila myöntää, ettei muista kuinka monta maakuntaviestiä hän on hiihtänyt.

– Jokin muistikuva on, että Haapajärvellä 1998 olin ensimmäistä kertaa mukana. Mutta sitä en muista, monessako viestissä olen hiihtänyt. Aika monta viestiä jäi väliin sairastelujen vuoksi.

Muistikuva on oikea. 4.1. 1998 Haapajärvellä Vetelin kolmosjoukkueen viestiä viestiä kuudennella osuudella vei 12-vuotias Kalle Lassila. Hän sijoittui 16-vuotiaiden poikien osuusajoissa B-sarjan 27:nneksi.