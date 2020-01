Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Vanhassa vara parempi – ainakin toistaiseksi.

Keski-Pohjanmaan maakuntaviestin taustaorganisaatiosta on viimeiset pari vuotta keskusteltu, kun aluehallintoon suunnitellut muutokset asettivat vaakalaudalle sen, voiko Keski-Pohjanmaan liitto jatkaa tapahtuman järjestäjänä yhdessä kulloisen isäntäkunnan ja paikallisten urheiluseurojen kanssa.

– Viime toukokuussa oli ratkaiseva kokous, jossa kuntien edustajien kanssa päätettiin yksimielisesti, että tällä sapluunalla mennään toistaiseksi. Käytännössä niin kauan kuin se Keski-Pohjanmaan liitolle on mahdollista, maakuntaviestityöryhmän puheenjohtaja Heikki Haapala sanoo.

Yhtenä vaihtoehtona oli esillä myös Keski-Pohjanmaan Liikunnan (Kepli) tulo taustajärjestäjäksi, mutta siitä on keskustelujen jälkeen luovuttu. Haapala sanoo, että nykyinen järjestelmä on osoittautunut kaikin puolin sopivammaksi vaihtoehdoksi.

Maakuntaviestin järjestelyvastuu kiertää tietyn järjestyksen perusteella. Tulevat järjestäjät ovat selvillä jo vuoteen 2024 saakka. Nivalan jälkeen järjestelyvastuun ottavat Sievi (2021), Kaustinen (2022), Kalajoki (2023) ja Reisjärvi (2024). Alustavasti on sovittu myös, että vuoden 2025 viesti hiihdetään Lohtajalla, jolloin Kokkolaan kuuluvan entisen kunnan alueella järjestelyvastuun kantaisi Lohtajan Veikot.

– Lohtajan isännyys on vielä ehdollinen ja siinä selvitetään myös, tuleeko mahdollisesti Kokkolan kaupunki mukaan järjestelyihin. Alavieska luopui järjestelyoikeudestaan, samoin Pietarsaari on useamman kerran laistanut vuoronsa, Haapala kertoo.

Haapala sanoo, että maakuntaviestiä kehitetään maltillisesti, eikä suuria muutoksia haluta tehdä.

– Hiihtoväen kanssa keskustellaan ja kysellään toivomuksia, mutta varovaisia olemme muutosten suhteen. Edelleen hiihdetään kahdeksan osuutta, joista neljä ensimmäistä perinteisellä ja loput vapaalla. Loppiainen on ensisijainen vaihtoehto hiihtopäiväksi, kun se kuitenkin sopii parhaiten muuhun hiihtokalenteriin.

Suurimmaksi uhkakuvaksi viestin tulevaisuuden kannalta Haapala näkee jo pitemmän aikaa jatkuneen viestin "ukkoutumisen" eli yhä vanhempia miehiä vie kuntien viestiä. Tulevaisuuden suhteen riittää tekemistä, sillä viime vuosina 18- ja 16-vuotiaiden poikien osuuksilla on ollut pulaa hiihtäjistä.

– Yhä useampi tyttö hiihtää kyseiset osuudet. Esimerkiksi viime vuonna mukana oli 41 joukkuetta, joissa 18-vuotiaiden poikien osuudella hiihti yhdeksän tyttöä ja 16-vuotiaiden poikien osuudella tyttöjä oli seitsemän. Jos trendi jatkuu, se voi näkyä muutoksina osuusjakoon. Tässä suhteessa pitää myös herätellä Keski-Pohjanmaan Hiihtoa, jotta se panostaisi poikien hiihtoon. Toki tämäkin ilmiö liittyy yhteiskunnan ja urheilun lajikirjon muutokseen, Haapala sanoo.

Maakuntaviestiä on hiihdetty tämä vuosituhat vuoden 2000 kuntajaon pohjalta, eikä sen suhteen ole muutoksia suunnitelmissa.

Tulevaan Nivalan viestiin Haapala suhtautuu luottavaisesti.

– Järjestelyt ovat hyvällä mallilla. Lumipula ei uhkaa, kun varastossa on riittävästi tykkilunta. Ainoa uhkatekijä on tietysti pakkanen, jolle järjestäjät eivät mitään voi. Pakkasrajaksi on muutettu -15 astetta Hiihtoliiton suositusten mukaan, koska mukana on alle 16-vuotiaita hiihtäjiä.