Keskipohjanmaan pääkirjoitus: On sietämätön ajatus, että vanhustenhoidon tilasta jälleen vain puhutaan, kunnes havahdutaan seuraavaan skandaaliin

Vanhustenhoidon tilasta on käyty kestokeskustelua Suomessa jo vuosia. Viime vuonna tilanne kärjistyi, kun julkisuuteen tuli useita karuja esimerkkejä hoidon laiminlyönnistä ja liian vähäisestä henkilökuntamäärästä. Tikun nokassa ovat olleet erityisesti yksityiset hoitolaitokset, mutta viranomaisilla ja omaisilla on havaintoja myös julkisten palvelujen heikkouksista. Nämä ongelmat ovat totta kaikkialla Suomessa.

Kun vanhus ei saa ulkoilla, syödä riittävästi, lääkkeet jäävät saamatta ja vaipat ovat vaihtamatta, puhutaan ihan perushoitoon liittyvistä asioista. Näitä samoja ongelmia on laitoksissa ja kodeissa, sillä suurin osa ikäihmisistä asuu kotonaan.

Ihmisen elämän ei toivoisi olevan vanhanakaan pelkkää selviytymistä päivästä toiseen. Kuka ehtii ja haluaa keskustella vanhusten kanssa, kohdata ihmisen ihmisenä tai auttaa vaikkapa lukemaan kirjaa? Monen vanhan ihmisen kohdalla pahinta on yksinäisyys. Jos pikaisesti käyvä kotihoidon tai kotisairaanhoidon henkilökunta on ainut kontakti ulkomaailmaan, voi myös lähimmäisten toimintaa ihmetellä. Kaikki apua ja seura eivät edellytä ammattihenkilökunnan läsnäoloa. Toimintakykyä ja iloa voi tuoda tullessaan jokainen, joka välittää.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Vanhustenhoidon yksi ongelma on työvoiman saatavuus. Raskas hoitotyö ja vaikeat olosuhteet eivät välttämättä kiinnosta. Viime keväänä julkaistun tutkimuksen mukaan jopa 40 prosenttia Suomessa laitoksissa työskentelevistä ei haluaisi vanhana ottaa vastaan oman yksikkönsä vanhuksille tarjoamaa hoitoa. Nordcare2-tutkimuksen mukaan pohjoismaisessa vertailussa työntekijöiden näkemys omasta työstä oli kaikkein huonointa nimenomaan Suomessa.

Kansalaismielipide tuntuu olevan hoitajien paremman palkkauksen puolella. Hoitoalan työntekijöille oltaisiin valmiita suomaan muita korkeammat palkankorotukset, ilmenee Ylen Taloustutkimuksella teettämästä kyselystä. Peräti 79 prosenttia kannatti hoitajille muita korkeampia korotuksia.

Palkkaus on yksi tärkeä asia, mutta työolosuhteilla ja omalla työn jäljellä on normaali-ihmiselle paljonkin vaikutusta. Jos asiakasmäärät kasvavat, hoidettavat ovat yhä huonommassa kunnossa eikä kaikissa tapauksessa ole mahdollisuutta tehdä työtä kunnolla, ei kannata ihmetellä, miksei hoitotyö kiinnosta. Vanhustenhoidon epäkohdista on puhuttava ja epäkohtiin puututtava. On sietämätön ajatus, että muutaman kuukauden hiljaiselon jälkeen kohistaisiin jälleen uusista skandaaleista.