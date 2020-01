Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Toholammin kunnanhallitus on tehnyt oikaisuvaatimuksen Korpelan Voiman kuntayhtymän hallituksen päätöksistä, jotka koskevat toimitusjohtaja Tuula Loikkasen ja talousjohtaja Pia Ylitalon työ- ja virkasuhteen päättämisiä.

Perusteluna on, että Korpelan Voiman yhtymähallituksen ja toimitusjohtajan sekä talousjohtajan välillä on tehty johtajasopimus 16.5.2013, jota yhtymäkokous ei ole hyväksynyt.

Toholammin kunnanhallitus vaatii kumottavaksi kohtia: ”tekee toimitusjohtajan kanssa sopimuksen virkasuhteen päättämisestä” ja ”tekee talousjohtajan kanssa sopimuksen työ-/virkasuhteen päättämisestä”.

Lisäksi kunnahallituksen mielestä toimitusjohtaja Tuula Loikkanen on ollut esteellinen toimimaan esittelijänä ollessaan virkavapaalla 18.9.2019-12.1.2020. Korpelan Voiman yhtymähallituksen pöytäkirjoista käy ilmi, että Loikkanen on sairauslomalla 12.1.2020 saakka.

Korpelan Voiman kuntayhtymän hallitus on nimittänyt Kati Peranderin henkilöstöpäälliköksi kokouksessaan Kalajoella. Nimityspykälää oli valmistelemassa talousjohtaja Pia Ylitalo, jonka alaisuudessa henkilöstöpäällikkö työskentelee. Kokouksen pöytäkirjassa todetaan lisäksi ”tämän hetkisessä tilanteessa on tarkoituksenmukaista, että hallitus ottaa kantaa myös toimitusjohtajan alaisuudessa työskentelevän talousjohtajan alaisuudessa työskentelevien henkilöiden valintoihin”.

Asian käsittelykohdassa toimitusjohtaja Tuula Loikkanen esitti, että hallitus nimeää Kati Peranderin Korpelan Voiman henkilöstöpäälliköksi. Lisäksi toimitusjohtaja esitti hallitukselle, että henkilöstöpäällikön tehtäviin kuuluu henkilöstöhallinnon lisäksi ohjausjärjestelmän valvontaan liittyviä tehtäviä. Toimitusjohtaja myös totesi pykälässä, että henkilöstöpäällikön palkkaus kuuluu hallintosäännön 26:n pykälän mukaan toimitusjohtajan toimivaltaan.

Hallitus päätti hyväksyä esitykset, sillä lisäyksellä, että Peranderille ostetaan tarvittaessa työnohjausta.

Aiemmin joulukuussa Korpelan Voima tiedotti, että toimitusjohtaja Loikkasen ja talousjohtaja Ylitalon työtehtävät päättyvät. Tiedotteessa mm. sanottiin, että molemmat henkilöt nauttivat hallituksen täyttä luottamusta ja jatkavat työtään kuntayhtymän palveluksessa toistaiseksi.

Loikkanen on sairauslomalla 12.tammikuuta saakka. Hallitus on jatkanut toimitusjohtajan sairauslomaa kahteen otteeseen syksyn aikana. Loikkanen on silti ollut sairausloman ajan mukana jokaisessa kuntayhtymän hallituksen kokouksessa.

Korpelan Voiman hallituksessa istuvat Antti Toivola (Sievi pj.), Kari Gromoff (Kannus vpj.), Mari-Liisa Haka (Lestijärvi jäsen), Marko Malvisto (Halsua, jäsen), Anna-Maija Syri (Toholampi jäsen), Riitta A. Tilus (Himanka, jäsen) ja Hannu Virkkala (Kaustinen, jäsen).

