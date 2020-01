Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Keskipohjanmaan verkkosivuilta on loppiaisena katsottavissa suora livelähetys Nivalassa hiihdettävästä Keski-Pohjanmaan maakuntaviestistä. Palvelu on tarjolla Keskipohjanmaan tilaajille ja se löytyy osoitteesta: www.keskipohjanmaa.fi

Lähetyksen kuva-aineiston ja äänen tuottaa Wegevision. Lähetys maakuntaviestistä alkaa kello 10.30. Viesti lähtee liikkeelle kello 11.00.

– Viesti kuvataan kahdella kameralla, joista toista operoi kuvaaja ja toinen on tiettyyn paikkaan vaihtoalueella sijoitettu ns. kylmä kamera, joka kuvaa maali- ja vaihtoaluetta. Kahden kameran kuvavirrasta ohjaaja koostaa livestriimin, joka lähetetään verkkoon, kertoo Vege Viitamäki.

Mikäli sääolosuhteet sallii, Viitamäki sijoittaa vaihtoalueelle myös kolmannen ns. robottikameran. Erillisistä selostusta ei ole, vaan lähetyksen ääni tulee kenttäkuulutuksen kautta.

– Tavoitteena on, että striimiä seuraamalla pääsee hyvin selville viestin kulusta. Pääpaino on tietysti seurata mitä tapahtuu viestin kärkipäässä, Viitamäki kertoo.

Keskipohjanmaan verkkosivuilta löytyy myös tarkempi tulospalvelu, josta vastaa kilpailun järjestäjä.

Wegevisionilla on kokemusta useiden eri pallopelien videoinnista. Kuvaa ja ääntä on välitetty mm. Ruudun lähetyksiin Tiikereiden ja Hermeksen otteluista. Myös jalkapallon ja salibandyn kuvaaminen on tuttua.

– Hiihtokilpailujen suhteen tämä on ensimmäinen kerta. Tämä on meille uusi ja mielenkiintoinen tehtävä. Uskon kyllä, että kaikki sujuu hyvin, Viitamäki sanoo.

PäätoimittajaTiina Ojutkangas sanoo suoran lähetyksen olevan yksi uusi keino palvella lehden lukijoita.

– Maakuntaviesti on toimituksenkin mielestä tärkeä tapahtuma ja siksi yritämme keksiä myös uusia tapoja tehdä juttuja. Suoran lähetyksen tekeminen viestistä on yksi uusi idea. On mukavaa, jos voimme palvella tällä tavalla vaikka muualla Suomessa asuvia.

Ojutkangas korostaa myös viestin merkitystä maakunnalle.

– Maakuntaviesti yhdistää parhaimmillaan laajaa historiallista Keski-Pohjanmaata. On hienoa, että meillä on olemassa tällaisia perinteikkäitä tapahtumia.